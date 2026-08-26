Gundel-Takács Bence szerint a ZTE nagy árat fizet a rutintalanságáért

Ennél többre számítottak a zalaiak… A ZTE FC nagy változásokon ment át a nyáron, alapemberek sora hagyta el az együttest, Várkonyi Bence (Qarabag), Akpe Victory (Basel), Skribek Alen (Neftci) és Joao Victor (Hapoel Beér-Seva) is távozott, a csapatkapitány Szendrei Norbert pedig fél lábbal már Újpesten van – ahová José Calderón is követheti. Rengeteg fiatal légiós érkezett (főleg Dél- és Közép-Amerikából), de kérdés, tudják-e minőségben pótolni a fél kezdőcsapatnyi távozót. Dicséretes, hogy ezen a nyáron 6.6 millió euróért adtak el játékosokat, így csaknem 2 és fél milliárd forint bevételre tettek szert (és a Szendrei Norbert, José Calderón kettősért még szép összeg érkezhet).

„Rengeteg változás történt a keretben, nagyon nehéz az idénykezdet” – mondta lapunknak Gundel-Takács Bence, a ZTE FC 28 éves kapusa. – „A nyáron nemcsak a keretben volt nagy mozgás, Filipe Celikkaya személyében új a vezetőedző is. Ráadásul a távozók között jószerével rutinosabb futballisták, helyükre fiatalok érkeztek, akiknek rutinra van szükségük. Össze kell szoknunk, a hiányosságokat a fiatalos lendülettel próbáljuk pótolni. Tragédia nincs, ha megnézzük, az ETO elleni múlt hétvégi meccsen három nullára alulmaradtunk ugyan, de kiélezett küzdelem volt végig, a hajrában kaptunk kettőt. A második félidőben főként a győriek térfelén folyt a játék, huszonnégy kapura lövésünk volt, a kapufát is eltaláltuk. A korábbi vesztes meccseinken is jócskán adódtak lehetőségeink. Azon dolgozunk, hogy a helyzeteinket gólra váltsuk. Egyébként itt jön ki a rutinbeli különbség, az ellenfeleink kíméletlenül kihasználták a helyzeteket, mi pedig nem tudtuk. Rutint kell gyűjteniük a fiataloknak, hogy jobbak legyünk.”

A ZTE letett a magyarszabály betartásáról, ugyanis futballisták értékesítésével több bevételre tesz szert, mint amennyit a központi támogatásból kapna. Mindeközben hiába nyújt Gundel-Takács Bence jó teljesítményt a kapuban, a ZTE kapta a legtöbb gólt öt forduló alatt – tizennégyet.

„Kapusként mindig bosszantó, amikor betalál az ellenfél, de csapatként kapunk és csapatként szerzünk gólokat. Különben is, ha kikapunk, teljesen mindegy, hogy mennyire jól védek… Látni kell, hogy nincs még összeszokva a védelem, nem nagyon álltunk fel kétszer ugyanabban az összetételben. Várkonyi Bence és Akpe Victory távozásával súlyos veszteséget szenvedtünk, nehéz pótolni őket, remekül kiegészítették egymást. Most Joseth Peraza, Diogo Silva és Tiago Penalba személyében három fiatal belső védőnk van, idő kell nekik. A belső hátvéd poszton kiváltképp sokat számít a rutin.”

Nemcsak a védekezés nem működik egyelőre, a támadójáték is akadozik, az öt bajnokiból négyen nem szerzett gólt a csapat, igaz, a Paksnak ötöt rúgott.

„Edzéseken becsülettel gyakoroljuk a befejezéseket, jó jel, hogy a meccseken is sok helyzetet alakítunk ki, hiszem, hogy finomhangolások után jönnek a gólok és elkapjuk a fonalat. Szerencse is kell a gólhoz, a kapufáról most kifelé pattan a labda, kemény munkával ez megfordulhat. Higgadt­nak kell maradnunk a kapu előtt, és ismét csak magamat tudom ismételni: sokszor előjön a rutintalanság.”

Vasárnap Győrben kapott ki 3–0-ra a Zalaegerszeg, szombaton pedig a kispesti Bozsik Arénában játszik.

„Az eddig mutatottak alapján semmiképpen sem jelenteném ki, hogy mi vagyunk az esélyesek… Kispesten az előző idényben is megszenvedtünk a kupában, a Honvéd már akkor bizonyította, hogy bőven van keresnivalója az NB I-ben, ezt pedig most meg is erősítette. Harcias, agresszív csapat, ezt mentálisan jól kell kezelnünk, csak magunkkal szabad foglalkoznunk. Figyelnünk kell, hogy elöl és hátul se lankadjon egy pillanatra sem a figyelmünk, jó döntéseket kell hoznunk, nem szabad ismét elcsúsznunk az apró részleteken.”