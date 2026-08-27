Temesvári Attila: Nagy szó lenne, ha nem kapnánk gólt a Pakstól



Csillapodnak a kedélyek Nyíregyházán, immár mindenki ismét a futballra koncentrál. Az utóbbi napokban a Bódog Tamás vezetőedző és Révész Bálint klubtulajdonos nyilatkozataitól volt zajos a média, azonban mostanra az érintettek megbeszélték a dolgokat, tisztázták a félreértéseket. A Szparinál minden visszatért a régi kerékvágásba, a megszokott módon nyugodt környezetben készülnek a következő mérkőzésre – szombat délután 14.45 órakor a Paksot fogadják odahaza. A Szpari labdarúgói között (is) akad olyasvalaki, akinek a játékoskarrier apropóján ez a bajnoki a szokásosnál picit többet jelenthet…

„Fél évet töltöttem el Pakson, ismerem a játékosok többségét – mondta lapunknak a nyíregyházi védelem vezére, Temesvári Attila, aki 2023 őszén két bajnokin játszott a tolnaiaknál. – Rövid ideig voltam a klub játékosa, de annak örülök, hogy láthatom a korábbi csapattársaimat. Egyébként a legutóbbi áprilisi Paks elleni mérkőzés nagyszerűen sikerült, kettő nullára győztünk, gólt szereztem. Várom a meccset, de az átlagosnál nagyobb jelentőséget nem tulajdonítok neki, nem készülök máshogy.”

A Nyíregyháza hazai pályán rendre nagyszerű eredményeket ér el, ebben az idényben mindkét otthon játszott bajnokiját megnyerte: 2–1-re verte meg az Újpestet és a Kisvárdát is.

„A célunk, hogy a harmadik hazai találkozónkat is megnyerjük. Szeretünk hazai pályán játszani, fantasztikusak a szurkolóink, mindegyik itthoni mérkőzés ünnep. Nem lesz könnyű dolgunk a Paks ellen, kitűnő csapat, most sok feltörekvő, nagyszerű képességű fiatal futballista bukkant fel a soraiban, s mellettük pályán vannak még a rutinosak is. Kívülről úgy tűnik, jó egyveleget alkotnak a fiatalok és az idősebbek, de mi csak magunkkal foglalkozunk, azaz felkészülünk becsülettel, otthon akarjuk tartani a három pontot.”

Idegenben már nem megy olyan jól a Szparinak, ugyanis mindhárom meccsén kikapott, sorrendben Győrben, Debrecenben és az MTK Budapestől szenvedett vereséget.

„Hullámzónak érzem a teljesítményünket, ugyanis az Újpest legyőzésével jól kezdtünk a bajnokságot, majd az ETO FC és a Debrecen elleni két idegenbeli mérkőzés nem sikerült jól. A Kisvárda ellen megint otthon nyertünk, de legutóbb az MTK otthonában ikszes meccsen vereséget szenvedtünk. A hullámzó teljesítményünk ellenére a játékunkkal nincs nagy probléma, a kapu előtt kell élesebbnek lennünk. Sokszor vesszük célba az ellenfél kapuját, ha a helyzetkihasználásunk javul, rendben lesz minden. Több koncentrációra van szükség. Természetesen ugyanez igaz a védelemre is, még nem volt kapott gól nélküli meccsünk, itt lenne az ideje… Nagy szó lenne, ha a támadásban hagyományosan erős Pakstól sem kapnánk gólt, s ha áprilisban sikerült, miért ne jöhetne össze most is…”

Augusztus 31. és szeptember 2. között háromnapos edzőtábort tart Telkiben az U21-es válogatott. Az együttesre az ősszel három Európa-bajnoki selejtező vár: szeptember 26-án idegenben Horvátország, október 1-jén itthon Litvánia, valamint október 6-án idegenben Törökország lesz az ellenfél. A Paksból három fiatalt is behívott Németh Antal szövetségi edző, Horváth Kevin, Pető Milán és Lapu Andor neve is megtalálható a keretben. Az U21-es válogatott öt forduló után nyeretlenül a selejtezőcsoport negyedik helyén áll. Három paksi az U21-es válogatott keretében

6. FORDULÓ

Augusztus 28., péntek

20.00: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Augusztus 29., szombat

14.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

17.00: Kispest-Honvéd FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Újpest FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport)

Augusztus 30., vasárnap

16.30: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport)

19.00: Puskás Akadémia FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)