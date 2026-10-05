Nemzeti Sportrádió

Nemzetek Ligája: Észak-Írország–Grúzia

2026.10.05. 20:35
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AFP
Címkék
Nemzetek Ligája grúz válogatott északír válogatott Grúzia Észak-Írország
A Nemzetek Ligája B-ligájának 4. fordulójában Észak-Írország Grúziát fogadja – élőben az NSO-n!

 

NEMZETEK LIGÁJA
4. FORDULÓ
B-LIGA
2. CSOPORT
Észak-Írország–Grúzia 0–0 – élőben az NSO-n!
Belfast, Clearer Twist Nemzeti Stadion. V: Gishamer (osztrák)
Észak-Írország: P. Charles – Atcheson,McConville, C. Brown – Hume, S. Charles, Galbraith, Devenny – P. Kelly, Price – Donley. Szövetségi kapitány: Michael O'Neill
A kispadon: C. Hazard (k.), Peacock-Farrell (k.), Devlin, Thompson, Marshall, O'Neill, Smyth, Morrison, McNair, Toal, Spencer, Magennis
Grúzia: Mamardasvili – Szazonov, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Mamageisvili, Kocsorasvili, Mekvabisvili – Davitasvili, Zivzivadze, Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
A kispadon: Kereselidze (k.), Gugesasvili (k.), Goglicsdze, Lominadze, Csakvetadze, Lobjanidze, Harebasvili, Kvernadze, Egojan, Citaisvili, Gagua, Mikautadze
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Nemzetek Ligája grúz válogatott északír válogatott Grúzia Észak-Írország
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