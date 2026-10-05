Új elnöke van a téli olimpiai sportágak szövetségének

Az 57 éves Kim a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) elnöke is egyben, ebben a tisztségében júniusban erősítették meg. A WOF jelölése nyomán az év elején beválasztottak a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó bizottságába,

Megválasztásában szerepet játszott – ahogy a WOF hétfői közleménye fogalmaz – a havas és jeges sportokhoz fűződő szenvedélye és elkötelezettsége, valamint az a vállalása, hogy a jövőben erősíteni fogja az együttműködést a WOF-tag sportszövetségek között.

„A havas-jeges sportokhoz különleges jelleg társul, és örömmel várom a közös munkát a WOF valamennyi tagszövetségével, hogy növeljük ezen sportágak tekintélyét a modern világban. Megtiszteltetés és kiváltság számomra, hogy elnökként szolgálhatom a WOF-ot, és várom az együttműködést minden érintett féllel a közös siker érdekében” – fogalmazott lausanne-i megválasztásakor Kim.