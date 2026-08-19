Műteni kell Böde Dánielt, több hónapot kihagy

Combfeszítőizom-szakadás miatt három-négy hónapot kell kihagynia Böde Dánielnek, a Paksi FC csapatkapitányának – közölte hivatalos honlapján az egyesület. A Tolna megyeiek portálja arról is hírt adott, hogy a sérülést a Puskás Akadémia elleni bajnoki mérkőzést megelőző edzések egyikén, kapura lövés közben szenvedte el a 39 éves csatár.

„Műteni kell, és bízom benne, hogy még ezen a héten meglesz az operáció. Hogy hogyan tekintek életem első beavatkozására? Csináljuk minél hamarabb, gyerünk, aztán jövök is vissza, amint lehet! Úgy mondták, előreláthatóan három-négy hónap lesz a kihagyás” – fogalmazott Böde a sérülésével kapcsolatban.

NB I

5. FORDULÓ

AUGUSZTUS 21., PÉNTEK

17.30: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádión!

AUGUSZTUS 22., SZOMBAT

15.30: Vasas FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádión!

17.30: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádión!

AUGUSZTUS 23., VASÁRNAP

17.30: ETO FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádión!

17.30: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádión!



