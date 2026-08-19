MLSZ: Batikot három meccsre eltiltották, Oláh ellen fegyelmi eljárás indul – pedig mindketten csak sárgát kaptak

A szövetség tájékoztatása szerint a DVSC játékosa, Batik Bence három mérkőzésre szóló eltiltást kapott, annak ellenére, hogy csak sárga lapos figyelmeztetést kapott.

A FEB a ZTE-t a Vasas elleni mérkőzéssel kapcsolatban szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezte, továbbá egy soron következő hazai NB I-es bajnoki mérkőzésre szóló, hat hónapra felfüggesztett szektorbezárással büntette.

Közölték azt is, hogy a Nyíregyházát a DVSC elleni mérkőzéssel kapcsolatban szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt megfizetésére kötelezte, és elrendelte egy soron következő hazai bajnoki mérkőzésen a Nyíregyházi Városi Stadion „B1, B2” szektorainak lezárását. Emellett a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendelte a sportszervezet korábban kiszabott felfüggesztett, egy soron következő hazai NB I-es bajnoki mérkőzésen a Nyíregyházi Városi Stadion B szektorainak lezárását, sorrendben előbb ezt a büntetést kell végrehajtani.

A legutóbbi forduló kapcsán a FEB eljárást indított diszkriminatív, rasszista megnyilvánulások miatt a Vasas és a Haladással szemben; egyéb, kisebb súlyú fegyelmi vétségek miatt további 11 klubbal szemben. A FEB fegyelmi eljárást indított a kisvárdai Oláh Bálinttal (pedig Batikhoz hasonlóan ő is csak sárga lapot kapott) és – ahogy arról korábban már beszámoltunk – Bódog Tamással, a Nyíregyháza vezetőedzőjével szemben.

Az NB II-ben szereplő Köllő Kende (Videoton), Varga Noel (Karcag) és Kovács Barnabás (Kecskemét) pedig egy-egy soron következő bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást kapott az MLSZ tájékoztatása szerint.