BEK- és BL-győztes klasszis lett a sportigazgató Szűcs Kornélék csapatánál

Nagy névvel erősítette meg szakmai stábját a szerb első osztályú labdarúgó-bajnokságban jelenleg 2. helyen álló FK Vojvodina: a magyar válogatott Szűcs Kornélt is foglalkoztató kétszeres jugoszláv bajnok Vladimir Jugovicsot nevezte ki sportigazgatónak – írja a Meridian Sport.



A Crvena Zvezdával 1991-ben Bajnokcsapatok Európa-kupáját, Interkontinentális Kupát – a chilei Colo-Colo elleni döntőben két gólt is szerzett –, valamint három jugoszláv bajnoki címet, a Juventus játékosaként Bajnokok Ligáját, olasz bajnokságot, Interkontinentális Kupát, valamint UEFA Szuperkupát nyerő 41-szeres jugoszláv válogatott egykori klasszis eddig tanácsadóként segítette Dragoljub Zbiljics klubelnök munkáját, mostantól hivatalosan is a vezetőség tagja az újvidéki csapatnál.



Az Olasz Kupát a Lazio és a Sampdoria labdarúgójaként is elhódító Jugovicsot szerda délben mutatják be hivatalosan a Vujadin Boskov Stadionban.