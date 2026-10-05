Nemzeti Sportrádió

BEK- és BL-győztes klasszis lett a sportigazgató Szűcs Kornélék csapatánál

V. H. L.V. H. L.
2026.10.05. 09:52
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Vladimir Jugovics és Dragoljub Zbiljics (Fotó: Imago Images)
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Szűcs Kornél kinevezés Szerb Szuperliga Vladimir Jugovics Vojvodina
Hivatalos titulust kapott a magyar válogatott Szűcs Kornélt is foglalkoztató szerbiai Vojvodina labdarúgócsapatánál Vladimir Jugovics, Dragoljub Zbiljics klubelnök eddigi tanácsadója, aki a jövőben sportigazgatóként dolgozik az újvidéki klubnál.

Nagy névvel erősítette meg szakmai stábját a szerb első osztályú labdarúgó-bajnokságban jelenleg 2. helyen álló FK Vojvodina: a magyar válogatott Szűcs Kornélt is foglalkoztató kétszeres jugoszláv bajnok Vladimir Jugovicsot nevezte ki sportigazgatónak – írja a Meridian Sport.

A Crvena Zvezdával 1991-ben Bajnokcsapatok Európa-kupáját, Interkontinentális Kupát – a chilei Colo-Colo elleni döntőben két gólt is szerzett –, valamint három jugoszláv bajnoki címet, a Juventus játékosaként Bajnokok Ligáját, olasz bajnokságot, Interkontinentális Kupát, valamint UEFA Szuperkupát nyerő 41-szeres jugoszláv válogatott egykori klasszis eddig tanácsadóként segítette Dragoljub Zbiljics klubelnök munkáját, mostantól hivatalosan is a vezetőség tagja az újvidéki csapatnál.

Az Olasz Kupát a Lazio és a Sampdoria labdarúgójaként is elhódító Jugovicsot szerda délben mutatják be hivatalosan a Vujadin Boskov Stadionban.

 

Szűcs Kornél kinevezés Szerb Szuperliga Vladimir Jugovics Vojvodina
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