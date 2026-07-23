Nemzeti Sportrádió

A Ferencváros játéka változhat, a felállása valószínűleg nem

M. D.M. D.
2026.07.23. 14:08
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Lenny Joseph és Bamidele Yusuf összjátéka és gyorsasága sokat érhet a Twente elleni párharcban (Fotó: Árvai Károly)
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FTC Európa-liga-selejtező Twente El-selejtező Ferencváros
Jön Borbély Balázs és a Ferencváros első nagy erőpróbája az Európa-ligában: a holland Twente ellen elképzelhető, hogy kevesebbet birtokolja a labdát a csapat, és kontratámadásokkal, felívelésekkel kell alkalmazkodni az ellenfélhez.

Nem jött zavarba az elmúlt években a Ferencváros, ha magasabban rangsorolt, nyugati elit ligában futballozó csapattal került össze, ám mivel idén nem élvezheti a bajnoki ág előnyét, a selejtező korai szakaszában került össze holland élklubbal. Jelentős teszt ez a zöld-fehéreknek, és talán még fontosabb Borbély Balázsnak: a vezetőedző tavaly a stockholmi AIK és a bécsi Rapid ellen is megmutatta, erősebb együttesek ellen is fel tudja készíteni esélytelenebb csapatát, a Twente viszont más kategória, a Ferencvárosnál ráadásul lassan évtizede alapvetés az európai kupaősz, mostanában a -tavasz is.

A Vojvodina elleni magabiztos, kettős győzelemmel kiharcolt továbbjutás önmagáért beszél, a játék javul, az új szakvezető elképzelései a pályán is egyre többször mutatkoznak meg (elég csak az újvidékiek elleni visszavágón szerzett első gólra gondolni, amikor a szélső védő a félterületbe mozgó szélsőt indította, a centerezés után pedig már mehettek is ünnepelni), viszont jön az első olyan mérkőzés, amelyen a Fradinak kell inkább alkalmazkodnia az ellenfélhez. A vezetőedzőnek ez általában nem okoz gondot, ez inkább a játékon, semmint a kezdőcsapaton mutatkozik meg, hiszen szereti a megszokott, bevált tizenegyet pályára küldeni. Legfeljebb a támadók esetében vetődhet fel kérdés, de ott is valószínű, hogy Lenny Joseph és Bamidele Yusuf marad.

Lenny Joseph már készen áll arra, hogy kezdjen, remekül játszott az előző két mérkőzésen, Bamidele Yusuf két héttel ezelőtt talált a kapuba, azonban a visszavágón halványabban teljesített, és a csereként beszálló Gruber Zsombor szerzett gólt. Meglepő lenne, ha Lisztes Krisztián az első sípszótól a pályán lenne, de esetében is ki kell emelni, hogy gólpassza már van az idényben, és a folyamatos játéklehetőséggel visszatérhet az önbizalma. 

Ha inkább kontratámadásokra épít a Ferencváros a Twente otthonában, Elton Acolatse a gyorsasága miatt nála is jobb fegyver lenne, ám Robbie Keane távozásával túljutott azon a leegyszerűsített gondolkodáson a Ferencváros, hogy magasabban rangsorolt ellenfél esetén a sprintsebesség dönt a kezdőbe kerülésről. Ha a Twente a kapuhoz közel letámad, elképzelhető, hogy felívelésekkel töri át a vonalakat a Fradi, ebben az esetben fontos, hogy ne csak gyors, hanem a labdát megtartani képes támadó is várja a labdát.

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
20.00: Twente (holland)–Ferencvárosi TC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

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