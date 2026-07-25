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Pontmentéssel tért vissza a Honvéd – Baki a 88. percben egyenlített

BODNÁR TIBORBODNÁR TIBOR
2026.07.25. 21:25
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Baki Ákos (jobbról a második) mentett pontot a kispestieknek (Fotó: Czinege Melinda)
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NB I Kispest-Honvéd FC Bp. Honvéd NB I 1. forduló Kisvárda
Három év után Kisvárdán tért vissza a labdarúgó NB I-be a Kispest-Honvéd. A hazaiak a nyáron Dunaszerdahelyről igazolt Christián Herc góljával sokáig vezettek, de a 88. percben Baki Ákos egyenlített, így pontot mentettek a kispestiek.

 

LABDARÚGÓ NB I
1. FORDULÓ
Kisvárda Master Good–Kispest-Honvéd FC 1–1 (0–0)
Kisvárda, Várkerti Stadion, 2253 néző. Vezette: Káprály
Gólszerző: Herc (53.), ill. Baki (88.)

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A szombat este pályára lépő csapatok fontos mérföldkövet jelentenek Supka Attila vezetőedzői karrierjében: a Honvédnál három különböző ciklusban (2006–2008, 2011–2012 és 2017–2019) dolgozott, míg a mostani előtt Kisvárdán 2020–2021-ben volt övé a kispad. Három-három meccsen irányította a kispestieket és a kisvárdaiakat is ebben a párosításban, és mindkét csapatnál két-két győzelem, valamint egy-egy döntetlen volt a mérlege – a meglévő veretlenségi sorozat miatt a hazaiak lehettek bizakodóbbak.

A Honvédnál pedig az a fajta lelkesedés éltetheti a reményt a jó szereplésre, amely a visszajutásból fakad. No meg a szurkolók támogatásából: a három év után a legjobbak mezőnyébe visszatérő együttes tábora színültig megtöltötte a vendégszektort a kisvárdai nyitányon.

A másik oldalon Maurizio Jacobaccinak nemhogy a Kisvárda ellen nincs múltja (legalábbis tétmeccseken, hiszen a felkészülés során már az ő idejében, június végén találkoztak egymással a felek), hanem a magyar futballban sem – a 63 éves olasz-svájci szakembernek ez volt a debütálása az NB I-ben. Az amúgy nyelvzseni edző magyarul még nem beszél, így aligha érthette, amikor a Kispest-tábor a legutóbbi két csapatának mérkőzését a helyszínen megtekintő, a Honvédot az elmúlt idényben élvonalba segítő elődjét emígyen éltette: „Feczkó Tamás, egy vagy közülünk”. Feltűnt még a lelátón Szurgent Lajos, a kisvárdai utánpótlás élén dolgozó Török László, valamint Kovács Kálmán is – úgyhogy az egy főre jutó korábbi Honvéd-edzők és -legendák aránya soha nem lehetett olyan magas Kisvárdán, mint ezen a szombaton.

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fotó 2026.07.25.

NB I, 1. forduló, Kisvárda–Kispest Honvéd 1–1 (Fotók: Czinege Melinda)

Persze érthető, ha a vendégedzőt a pályán történtek kötötték le elsősorban, és első eseményként azt láthatta, hogy a bal oldalon meglóduló Teslim Balogun beadását követően a másik szélről Osztrovka Maxim lőtt fölé. Aztán inkább a Honvéd elképzelései szerint alakult a folytatás, a vendégek gyors súlypontáthelyezésekkel igyekeztek építeni támadásaikat. Az első nagy helyzetet fél óra elteltével a kisvárdaiak alakították ki, ám Soltész Dominik megpattanó lövése hiába jutott már-már túl Tomás Tujvelen, a rutinos kapus a földön fekvő visszanyúlt a labdáért és birtokba vette. Kisvártatva Toniszlav Jordanov ugrott ki, de Baki Ákos utolérte és a tizenhatoson belül a derekánál fogva finoman földre vitte, azonban nem annyira, hogy az büntetőt érjen.

A Honvéd a 18 éves újonc, Somogyi Ádám (rajta kívül a kispesti fiatalok közül a 16 éves öccse, Somogyi Tamás és Szamosi Ádám is most debütált az élvonalban) távoli lövésével riogatott, és ez a másik oldalon is meghozta a lövőkedvet, hiszen Hianga’a Mbock is célba vette a Kígyó térről a kaput – a kispestiek kapusa csak nézte, ahogy a labda a lécen csattan.

Cserékkel igyekeztek javítani csapatuk játékán a szakvezetők, és kisvárdai oldalon gyorsan bevált a változtatás, hiszen az egyik friss erő, Marko Matanovics megforgatta Hangya Szilvesztert, beadásából pedig az új szerzemény Christián Herc látványos mozdulattal lőtt a kapuba. A gól után az addig is fölényben lévő Kispest nagy nyomás alá helyezte a házigazdát, játékosai olykor percekig járatták a labdát a kisvárdai térfélen (emiatt Gyurcsó Ádám hosszú ideig az oldalvonal mellett ragadt, és nem tudott csereként beállni), de nagy helyzetbe nem kerültek, Csontos Dominik tizenhatos előteréből leadott lövését pedig blokkolták. A másik kisvárdai csereember, Jasmin Mesanovic zárhatta volna le a meccset az utolsó tíz percbe lépve, ám a kontratámadás végén mellé lőtte a labdát.

Végül nem húzta ki a Kisvárda, és nem szakadt meg a március 6-a óta meglévő nyeretlenségi sorozata, mivel Baki Ákos szöglet után kiegyenlített. Nem érdemtelenül, mert sokat tett az egy pont megmentéséért az élvonalba így „pontosan” visszatérő korábbi tizennégyszeres bajnokcsapat. 1–1

Kisvárdai gólöröm (Fotó: Czinege Melinda)

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NB I Kispest-Honvéd FC Bp. Honvéd NB I 1. forduló Kisvárda
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