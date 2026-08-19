Nemzeti Sportrádió

Sajtóhír: Hadjar kihagyhatja a Holland Nagydíjat, ami teljes lavinát indíthat el – legalábbis egy futamra

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.08.19. 09:27
Hadjar csuklósérülése újabb F1-es futamot jelenthet Cunodának (Fotó: Getty Images)
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F1 Isack Hadjar Liam Lawson Formula–1 Cunoda Juki
A Red Bull versenyzője, Isack Hadjar csuklósérülés miatt kihagyhatja a nyári szünet utáni első F1-es futamot, a hétvégi Holland Nagydíjat.

 
A The Telegraph értesülései szerint Isack Hadjar, a Red Bull pilótája kihagyhatja a hétvégi zandvoorti Holland Nagydíjat egy csuklósérülés miatt, így Max Verstappen egy futam erejére új csapattársat kap. 

Illetve régi-újat, hiszen a Racing Bulls pilótája, a korábbi Red Bull-os Liam Lawson ugorhat be Hadjar helyére erre a hétvégére, őt pedig az F1-ből idénre „kieső” Cunoda Juki válthatja. A japán versenyző korábban mindkét csapat autójában, tehát a Red Bullban és a Racing Bullsban is ült.

Mint ismert, a nyári szünet után Hollandiában folytatódik az F1. A zandvoorti ring 2021 óta része újra a versenynaptárnak, de idén ismét elbúcsúzik a királykategóriától. 

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A Red Bull pilótája elmondta, versenyez majd még a zandvoorti pályán, csak nem F1-es autóval.

 

F1 Isack Hadjar Liam Lawson Formula–1 Cunoda Juki
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