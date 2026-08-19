Monika Kobylinska ismerősök közé érkezett a Lokinál

A romániai Besztercéről érkezett Debrecenbe ezen a nyáron Monika Kobylinska, és úgy tűnik, nem voltak gondjai a beilleszkedéssel. Igaz, a 31 éves jobbátlövő talált régi barátokat az öltözőben, hiszen a DVSC Skyline kapusával, Adrianna Placzekkel a lengyel válogatottban játszik együtt évek óta, míg az olimpiai ezüstérmes, világbajnok francia jobbszélső, Alicia Toublanc-Nicolas a francia Brestben volt korábban csapattársa.

„Nagyon gördülékeny volt a beilleszkedésem, jól érzem magam a csapatban és komfortosan mozgok a közösségben – mondta a korábban a német Metzingenben is légióskodó, 140-szeres lengyel válogatott balkezes. – Persze mindig van egy kisebb társaság, amellyel az ember több időt tölt, de összességében azt kell mondanom, hogy nagyon jó a hangulat az együttesnél, ami sokat segít a beilleszkedésben is. Adát természetesen ismerem, évek óta együtt szerepelünk a válogatottban, Aliciával pedig négy idényt töltöttünk el együtt Brestben. Ő különösen sokat segített az érkezésem után, hiszen egy társasházban lakunk, szomszédok vagyunk. A jelenléte biztonságot adott az első pillanattól kezdve. Már az első edzésre is együtt érkeztünk, Alicia férje adta kölcsön nekem a kerékpárját. Egyébként nagyon tetszik Debrecen, már felfedeztem néhány helyet, ahová biztosan gyakran fogok visszajárni. Azt is nagyon szeretem, hogy sok a zöldterület, és biciklivel is könnyű közlekedni a városban.”

Az egykori bresti jobbszárny tagjai a debreceni együttes legrutinosabb Bajnokok Ligája-szereplői. Monika Kobylinska a Brest után a román CSM Bucuresti-ben és legutóbb a Gloria Bistritában összesen hét idényt húzott le a BL-ben. Arra pedig, hogy a beilleszkedése valóban problémamentes, jó példa lehet, hogy az elmúlt hétvégén, a romániai Valceában megrendezett Constantin Tita Emléktornán a 40–29-re megnyert bronzmérkőzésen nyolc gólt lőtt a BL-résztvevő szlovén Krim Ljubljanának.

„Pontosan tudtam, hogy hová kerülök, hiszen a CSM-mel és a Bistritával is játszottam Bajnokok Ligája-mérkőzést a DVSC ellen – folytatta a lengyel kézilabdázó. – Sok jót hallottam a klubról, látom, hogy tudatos építkezés folyik. Idén az Európa-ligában szerepel a csapat, majd csak januárban kezdünk, egyből a csoportkörben. Szeretnénk bejutni a sorozat négyes döntőjébe, de ehhez sok minden kell, leginkább, hogy elkerüljék a sérülések a csapatot!”

Monika Kobylinska pályafutásában jelentős lépcsőfok lehet ez az idény válogatott szinten is, hiszen hazája a decemberi Európa-bajnokság egyik társrendezője (Szlovákia, Csehország, Románia és Törökország mellett), így a lengyel válogatottnak ki sem kell mozdulnia Katowicéből, ahol a 11 ezer férőhelyes Spodek Arénában játszhatja csoportmeccseit, és itt léphet pályára a középdöntőben is. Sőt, a torna végjátékát is ott rendezik meg…

„Hazai pályán, a saját szurkolóink előtt Európa-bajnokságon szerepelni egyértelműen az egyik legnagyobb álmom volt – mondta Monika Kobylinska. – Alig várom az Eb-rajtot, ez még nagyobb motivációt ad ahhoz, hogy keményen dolgozzak a hétköznapokon Debrecenben. Remélem, sikerül bejutnunk Európa legjobb nyolc csapata közé, és mindezt a hazai közönségünk előtt érhetjük el.”