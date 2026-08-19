Külföldre igazolt a DVTK egyik legnagyobb tehetsége – hivatalos

A 2007-es születésű Szakos Bence hatéves kora óta volt a DVTK játékosa, a klub utánpótláscsapatait végigjárva 2024 nyarán az NB III-as csapatban mutatkozott be a felnőttek között. Fél évvel később már az élvonalban is pályára lépett, azóta pedig összesen 33 NB I-es és két Magyar Kupa-mérkőzésen viselte a Diósgyőr mezét. Ezzel párhuzamosan a korosztályos válogatottakban is rendszeresen szerepelt.

„Rendkívül nehéz, de a karrierem szempontjából meghatározó döntést hoztam meg: pályafutásomat Cipruson folytatom. Úgy érzem, eljött az idő, hogy légiósként is kipróbáljam magam” – fogalmazott búcsújában Szakos, aki a DVTK-nál töltött éveiért a klubnak, edzőinek, csapattársainak és szurkolóinak is köszönetet mondott.

Új csapata ezzel a képpel jelentette be Szakos Bence érkezését (Fotó: Arisz Limasszol)

A DVTK sportigazgatója, Vincze Richárd elárulta, több országból is komoly érdeklődés mutatkozott a fiatal játékos iránt.

„A tavasz vége óta, amióta sportigazgató vagyok, többek között Ciprusról, Ausztriából, Szlovákiából és Belgiumból is érdeklődtek Szakos Bence iránt, végül az Arisz Limasszol bizonyult a legkitartóbbnak, és velük egyeztünk meg” – mondta Vincze.

A sportvezető hozzátette, a klub számára fontos bevételt jelent – az átigazolási díj nem ismert – a saját nevelésű játékosok értékesítése, Szakos távozása pedig egyben lehetőséget teremthet egy újabb diósgyőri fiatal számára. Vincze szerint a ciprusi bajnokság megfelelő állomás lehet Szakos fejlődésében, ahonnan később akár még magasabb szintre is továbbléphet.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DVTK-NÁL

Érkezett: Babinszky Bence (Kozármisleny), Borvető Áron (Szeged-Csanád GA), Dojcsák Bence (Mezőkövesd – kölcsönből vissza), Gálfi Norbert (Soroksár), Gróf Dávid (Ferencváros – szabadon igazolhatóként), Menyhárt Barnabás (Putnok – kölcsönből vissza), Molnár Gábor (Kisvárda)

Távozott: Szakos Bence (Arisz Limasszol – Ciprus), Peter Ambrose (nigériai, FC Aberdeen – Skócia, kölcsönből vissza), Babos Bence (Videoton – kölcsönből vissza, onnan ZTE), Lamin Colley (gambiai-angol, Puskás Akadémia – kölcsönből vissza), Demeter Milán (Foggia – Olaszország), Anderson Esiti (nigériai, Borac Banja Luka – Bosznia-Hercegovina), Jurek Gábor (MTK – kölcsön után végleg), Lajcsik Vencel (Békéscsaba), Lirim Kastrati (koszovói, Kauno Zalgiris – Litvánia), Aboubakar Keita (elefántcsontparti, Sepsi OSK – Románia), Komlósi Bence (Csákvár – kölcsönbe), Macsó Máté (DVSC), Pető Milán (Paks – kölcsönből vissza), Ante Roguljic (horvát, Borac Banja Luka – Bosznia-Hercegovina), Sajbán Máté (?), Ivan Saponjics (szerb, Da Nang FC – Vietnám), Karlo Sentic (horvát, Slaven Belupo – Horvátország), Szamosi Ádám (Kispest-Honvéd – kölcsön után végleg), Christ Tiéhi (elefántcsontparti-francia, Hapoel Jeruzsálem – Izrael, legutóbb Maccabi Bnei Reineh – Izrael, kölcsönben), Tuska Bálint (DVSC), Álex Vallejo (spanyol, FC Goa – India), Varga Zétény (FTC – kölcsönből vissza)

Távozhatnak: Yohan Croizet-Kollár (francia), Marco Lund (dán)