Kristoffer Zachariassen: Nyerni akarok Trabzonban

Fotó: Czinege Melinda

Négy év sok idő a futballban. Játékosok jönnek-mennek, edzők váltják egymást, csapatok alakulnak át, az európai kupasorsolás pedig újra összehozhat korábbi ellenfeleket: a Ferencváros szerdán ismét a Fekete-tenger partján fekvő Trabzonba utazik. Kristoffer Zachariassennek nem lesz ismeretlen a város és a stadion sem, négy éve, 2022 novemberében az Európa-liga H-csoportjának utolsó fordulójában a Ferencváros Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző irányításával úgy lépett pályára, hogy már biztossá tette a csoportelsőségét, egyszersmind a nyolcaddöntős szereplését, így a találkozónak magyar szempontból nem volt valódi tétje – a Trabzonspor 1–0-ra győzött.

„Emlékszem a négy évvel ezelőtti mérkőzésre, amelyre a csoport győzteseként érkeztünk meg – mondta lapunknak a Fradi 32 esztendős norvég középpályása. – A Trabzonspor korai góllal nyert, mégis mi mehettünk tovább az Európa-ligában, míg ellenfelünk a csoport harmadik helyezettjeként a Konferencialigában folytatta. Biztos vagyok benne, ezúttal is remek hangulat lesz, a török szurkolók mindent bevetnek, hogy csapatukat győzelembe hajszolják. Négy éve egy nullára kikaptunk, most ezzel az eredménnyel nem lennék elégedett. Győzni akarok Törökországban, még ha pokolian nehéznek is ígérkezik az összecsapás. Igaz, a döntetlen sem lenne rossz eredmény, hiszen a visszavágót a Groupama Arénában rendezik, ahol minden bizonnyal telt ház előtt fogadjuk ellenfelünket.”

A Trabzonspor 1976-ban első, Anatóliából érkező együttesként törte meg az isztambuli klubok bajnoki egyed­uralmát, azóta pedig a Fekete-tenger partvidékének sportjelképévé vált. A városban nehéz függetlenítenie magát az embernek a futballtól, a bordó és kék színek jószerével hozzátartozik Trabzon arculatához. A stadion ráadásul különleges helyen, közvetlenül a Fekete-tenger partján fekszik.

Csütörtökön a lelátó mellett a pályán is lesz kire figyelni.

Mohamed Szalah nyári szerződtetése egész Európában visszhangot váltott ki. A Liverpoolt kilenc év után elhagyó egyiptomi klasszis a hétvégén már be is mutatkozott a Trabzonsporban: a Kasimpasa elleni 1–1 alkalmával az 58. percben állt be. Első európai kupamérkőzését új klubjában éppen a Ferencváros ellen játssza.

„Mohamed Szalah átigazolása óriási szenzáció a Trabzonspornál, az elmúlt hetekben mindenki a korábbi liverpooli támadó megszerzéséről beszélt. A Premier League mérkőzésein nőttem fel, nagy Manchester United-szurkoló vagyok, poszterek lógtak a gyerekszobám falán. Ruud van Nistelrooy, Roy Keane, Paul Scholes, Ryan Giggs és persze a honfitársam, Ole Gunnar Solskjaer – zseniális játékosok voltak. Fiatalon kétszer is jártam az Old Traffordban, mind a kétszer Premier League-meccset láttam” – árulta el Kristoffer Zachariassen.

A két csapat négy évvel ezelőtti trabzoni El-meccséről nem őriz szép emlékeket a norvég légiós – igaz, az FTC akkor már biztos továbbjutó volt csoportjából (FOTÓ: SZABÓ MIKLÓS)

Bár a 34 esztendős egyiptomi csillag kétségkívül veszélyes futballista, az FTC légiósa tudja, nem csupán rá kell majd figyelni ebben a párharcban.

„Nem leszek meglepve, ha a kezdőcsapatban kap helyet. Ő most a klub sztárja, de rajta kívül is szerepelnek kiváló labdarúgók a török együttes keretében, velük is vigyázni kell.”

Mozgalmas napjai vannak a Fradiban. A múlt héten kicsikarta az El-rájátszásba jutást a lengyel Górnik Zabrze ellen, hétfőn pedig Zalaegerszegen lépett pályára az NB I-ben, s Corbu Máriusz góljával 1–0-ra legyőzte a ZTE-t.

Kedden elsősorban regenerálódtak a játékosok, valamint a taktikai felkészülés volt a középpontban, a szerdai edzés után pedig útnak indul a zöld-fehérek küldöttsége Törökországba.

„A hétfői bajnoki mérkőzés után fáradtak voltunk, és nincs sok időnk a regenerálódásra. A győzelem mindenesetre jót tett a lelkivilágunknak, elértük, amiért a Zalaegerszegre utaztunk.”

A norvég középpályásnak az elmúlt években nemcsak az ellenfelekhez, hanem a különböző edzői elképzelésekhez is rendre alkalmazkodnia kellett. Amióta 2021-ben Magyarországra érkezett, Peter Stögerrel, Sztanyiszlav Csercseszovval, Máté Csabával, Dejan Sztankoviccsal, Pascal Jansennel és Robbie Keane-nel dolgozott együtt, az idén nyár óta pedig Borbély Balázzsal. Hol a középpálya szélén, hol a középen vetették be a szakvezetők, sőt, előfordult, hogy a védelemben vagy éppen támadóként kapott feladatot. A sokoldalúsága az egyik legnagyobb erénye lett, ám ha ő dönthetne, nem sokat gondolkodna, hol szeretne futballozni.

„Ez nem is kérdés, középen érzem a legjobban magamat, a nyolcas pozíció a kedvencem. Korábban a jobb, illetve a bal oldalon is bevetettek, és bár ott is megpróbáltam mindent kiadni magamból, sokszor nem úgy ment a játék, ahogyan elvártam magamtól.”

Csütörtökön pedig bárhol is kapjon szerepet, egészen más Trabzonspor vár rá, mint négy esztendeje. Akkor a zöld-fehérek már biztos csoportelsőként érkeztek a Fekete-tenger partjára, most viszont a főtáblás szereplés a tét: a párharc győztese az Európa-ligában, a vesztese pedig a Konferencialigában folytatja az ősszel.

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

PLAYOFF, 1. MÉRKŐZÉS

Csütörtök, 19.00: Trabzonspor (török)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádión!