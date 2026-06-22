Nemzeti Sportrádió

NS-infó: együttműködés jöhet a ZTE és a Nafta között – Zalaegerszegről érkezhet edző, játékos is

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.06.22. 15:34
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Végh Gábor (jobbra) Zalaegerszeg után Lendván is együttműködhet Andrés Jornettel (balra) és Damián Pedrosával (középen (Fotó: ztefc.hu, archív)
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ZTE FC NB I NK Nafta Zalaegerszeg Végh Gábor
A Nemzeti Sport értesülései szerint változás következhet a szlovén élvonalba visszajutott NK Nafta szakmai irányvonalában – a klub együttműködésre készül az NB I-es Zalaegerszeggel, ahonnan szakmai stáb is érkezhet a lendvaiakhoz.

 

Délelőtt a Nemzeti  Sport Online-on adtuk hírül, hogy Bozsik József vezetőedző a szerződése lejártával távozik a szlovén élvonalba az ő irányításával visszajutott NK Nafta vezetőedzői posztjáról – a szakember meg is erősítette megkeresésünkre a távozásáról szóló hírünket.

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A csapatot az élvonalba visszajuttató szakembernek lejárt a szerződése, és nem született megállapodás a hosszabbításról – Bozsik József megkeresésünkre megerősítette a távozását.

 

Beszámoltunk már róla, hogy szlovéniai forrásaink szerint a váltás hátterében egy szakmai-gazdasági profilváltás áll. Úgy tudjuk, hogy a klub elnöke, a korábbi ZTE-tulajdonos Végh Gábor egy együttműködési megállapodásra törekszik az NB I-es Zalaegerszeg labdarúgócsapatának jelenlegi tulajdonosával, a Damián Pedrosa és Andrés Jornet által képviselt argentin befektetői csoporttal.

Ezen tervezett megállapodás keretében a ZTE FC-től érkezhet az új szakmai stáb Lendvára, és játékosok kölcsönadására, esetleg cseréjére is lehet számítani a jövőben. A részletek kidolgozása még folyamatban van, de úgy tudjuk, emiatt döntöttek Lendván az edzőváltás mellett, és hamarosan be is jelenthetik a Zalaegerszegről érkező, az eddig a ZTE alkalmazásában álló szakmai stábot.  

ZTE FC NB I NK Nafta Zalaegerszeg Végh Gábor
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