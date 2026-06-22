NS-infó: együttműködés jöhet a ZTE és a Nafta között – Zalaegerszegről érkezhet edző, játékos is

Beszámoltunk már róla, hogy szlovéniai forrásaink szerint a váltás hátterében egy szakmai-gazdasági profilváltás áll. Úgy tudjuk, hogy a klub elnöke, a korábbi ZTE-tulajdonos Végh Gábor egy együttműködési megállapodásra törekszik az NB I-es Zalaegerszeg labdarúgócsapatának jelenlegi tulajdonosával, a Damián Pedrosa és Andrés Jornet által képviselt argentin befektetői csoporttal.

Ezen tervezett megállapodás keretében a ZTE FC-től érkezhet az új szakmai stáb Lendvára, és játékosok kölcsönadására, esetleg cseréjére is lehet számítani a jövőben. A részletek kidolgozása még folyamatban van, de úgy tudjuk, emiatt döntöttek Lendván az edzőváltás mellett, és hamarosan be is jelenthetik a Zalaegerszegről érkező, az eddig a ZTE alkalmazásában álló szakmai stábot.