Tollaslabda-vb: Sándorházi kétszettes sikerrel vette az első fordulót

A világranglistán 92. helyezett magyar játékos a svájci Milena Schniderrel (131.) találkozott a nyitó körben, és 7:0-val kezdte a találkozót. A folytatásban is lehengerlően játszott, 11:3 után sorozatban nyolc labdamenetet nyert meg, és végül 21:5-re hozta az első játszmát. A második szett elején is jelentős előnyre tett szert (9:3), és bár ezután nem tudta a korábbiakhoz hasonlóan növelni a különbséget, magabiztos vezetését végig megtartva jutott tovább, kevesebb mint fél óra játék után.

A második körben várhatóan jóval nehezebb dolga lesz Sándorházinak a világranglistán 12. dél-koreai Kim Ga Un ellen.

Kőrösi Ágnes is ott van a 64-es főtáblán, ő szintén a hétfői játéknapon, az első fordulóban a német Yvonne Livel találkozik.

TOLLASLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, ÚJDELHI

NŐI EGYES, 1. FORDULÓ

Sándorházi Vivien–Milena Schnider (svájci) 2:0 (5, 14)

Később

18.15: Kőrösi Ágnes–Yvonne Li (német)