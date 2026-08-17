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Tollaslabda-vb: Sándorházi kétszettes sikerrel vette az első fordulót

2026.08.17. 17:40
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Sándorházi Vivien továbbjutott (Fotó: Getty Images, archív)
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Sándorházi Vivien tollaslabda-vb tollaslabda
A tavaly Európa-bajnoki bronzérmes Sándorházi Vivien Újdelhiben sikerrel vette a női egyes első fordulóját az indiai tollaslabda-világbajnokságon.

A világranglistán 92. helyezett magyar játékos a svájci Milena Schniderrel (131.) találkozott a nyitó körben, és 7:0-val kezdte a találkozót. A folytatásban is lehengerlően játszott, 11:3 után sorozatban nyolc labdamenetet nyert meg, és végül 21:5-re hozta az első játszmát. A második szett elején is jelentős előnyre tett szert (9:3), és bár ezután nem tudta a korábbiakhoz hasonlóan növelni a különbséget, magabiztos vezetését végig megtartva jutott tovább, kevesebb mint fél óra játék után.

A második körben várhatóan jóval nehezebb dolga lesz Sándorházinak a világranglistán 12. dél-koreai Kim Ga Un ellen.

Kőrösi Ágnes is ott van a 64-es főtáblán, ő szintén a hétfői játéknapon, az első fordulóban a német Yvonne Livel találkozik.

TOLLASLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, ÚJDELHI
NŐI EGYES, 1. FORDULÓ
Sándorházi Vivien–Milena Schnider (svájci) 2:0 (5, 14)
Később
18.15: Kőrösi Ágnes–Yvonne Li (német)

 

Sándorházi Vivien tollaslabda-vb tollaslabda
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