Nemzeti Sportrádió

Nyers Ádám az MTK-ban folytatja pályafutását – hivatalos

K. Zs.K. Zs.
2026.06.24. 17:38
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Nyers Ádám (Fotó: www.mtkbudapest.hu/)
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MTK Honvéd Nyers Ádám labdarúgó NB I magyar átigazolás
Értesüléseink megalapozottnak bizonyultak, az eddig a Honvédban futballozó Nyers Ádám az MTK-ban folytatja karrierjét – jelentette be szerda délután a két NB I-es labdarúgóklub.

Nyers Ádám négy évre szóló megállapodást írt alá – írja közleményében az MTK, amely kivásárolta még egy évig érvényes szerződéséből a 18 éves játékost.

Nyers a 2020–21-es idényben került a kispestiek akadémiájára, különböző korosztályokban több mint 100 mérkőzésen lépett pályára a Honvéd színeiben. Az elmúlt idényben már a felnőttcsapatban is bemutatkozhatott, 13 bajnoki mérkőzésen és 2 Magyar Kupa-találkozón játszott, négy gólt szerzett.

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Az U19-es magyar válogatott Nyers Ádám a kispestiek saját nevelésű játékosaként távozhat.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A HONVÉDNÁL
Érkezők: Deian Boldor (román, ETO FC, szabadon igazolhatóként), Pablo García (spanyol, Arenas Club – Spanyolország, szabadon igazolható), Szamosi Ádám (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg)
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérhetnek: Somogyi Ádám (Videoton FC Fehérvár)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek:
Távozók: Nyers Ádám (MTK Budapest)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Somogyi Ádám (Csehország, MTK, ETO, legutóbb Videoton FC Fehérvár – kölcsönben)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL
Érkezők: Belényesi Csaba (Kecskeméti TE), Demjén Patrik (Debrecen), Hinora Kristóf (Paksi FC), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Nyers Ádám (Budapest Honvéd), Szuhodovszki Soma (Debreceni VSC)
Kölcsönből visszatérhetnek: Bakó Sámuel (Kozármisleny), Kenesei Noel (OH Leuven – Belgium), Klausz Milán (Kazincbarcika), Szűcs Patrik (Komárom – Szlovákia). Kooperációs kölcsönből (Kozármisleny): Csucsánszky Zoltán, László Krisztián, Mikolay Timóteus, Szolár Dávid
Kiszemeltek: Horváth Dániel (Kozármisleny, próbajáték)
Távozók: Csenterics Adrián (AD Mérida – Spanyolország, kölcsön után végleg), Kádár Tamás, Németh Krisztián (befejezi a pályafutását), Kovács Mátyás (La Louviére – Belgium), Róbert Polievka (szlovák, Dukla Banska Bystrica – Szlovákia), Széles Imre (Szeged-Csanád GA), Szépe János (Kecskeméti TE), Törőcsik Péter (BVSC-Zugló FC, kölcsön után végleg), Vasiljevic Andrej (Hamburger SV – Németország), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia), Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Átrok István Zalán (Parma, Udinese, Venezia – Olaszország), Molnár Ádin (Heerenveen – Hollandia, Sparta Praha – Csehország)

 

MTK Honvéd Nyers Ádám labdarúgó NB I magyar átigazolás
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