Nyers Ádám az MTK-ban folytatja pályafutását – hivatalos

Nyers Ádám négy évre szóló megállapodást írt alá – írja közleményében az MTK, amely kivásárolta még egy évig érvényes szerződéséből a 18 éves játékost.

Nyers a 2020–21-es idényben került a kispestiek akadémiájára, különböző korosztályokban több mint 100 mérkőzésen lépett pályára a Honvéd színeiben. Az elmúlt idényben már a felnőttcsapatban is bemutatkozhatott, 13 bajnoki mérkőzésen és 2 Magyar Kupa-találkozón játszott, négy gólt szerzett.