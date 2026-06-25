Népsport: A vesztesek hangja
„Egyszerű a recept: becsülni, tisztelni kell az utolsókat, a lemaradottakat is… Minden elsőnek hálát kellene éreznie az utolsóval szemben, hiszen az ő diadalában annak a kudarca is bőven benne van! Fontos az is, hogy mindenki számára közelivé, elérhetővé tegyük a sportot, ne legyen kizárólag az élsportolók kiváltsága.”
Ezt a választ adta Nemeskürty István, amikor 1980 februárjában Lakat T. Károly újságíró arról kérdezte, miként lehet visszahozni a sport eredeti szellemiségét, helyreállítani a sportolók nimbuszát, tiszta megítélését. A Népsport hasábjain megjelent interjú ma is tanulságos olvasmány, és nem csak azért, mert kevéssé ismert oldaláról mutatja be a neves irodalom- és filmtörténészt, az egyebek mellett Széchenyi-, Kossuth-, József Attila- és Balázs Béla-díjjal elismert „tanár urat”. A 2015-ben, kilencvenévesen elhunyt polihisztor a beszélgetés során szót ejtett – az életrajzaiból általában kihagyott – sportmúltjáról is: „Én Pécsett olyan iskolába jártam, ahol a sport meghatározta életünket, alapkövetelménynek számított. Így aztán az asztalitenisz és a tenisz kivételével minden létező sportágban szerencsét próbáltam, de annak ellenére, hogy a vívóvilágbajnok Jekelfalussy-Piller György is tanárom volt – a nagy szerelem az atlétika maradt. Rendszeresen indultam a KISOK-bajnokságokon, 100 méteren például kifejezetten jó eredményeket értem el… Aztán életem szekere más irányba döcögött tovább, a sport amolyan beteljesületlen szerelem maradt.”
Szűk fél évszázaddal ezelőtt az interjúalany a sportlap hasábjain rávilágított egy ma is eleven dilemmára: miként lehet egyensúlyba hozni a kedvtelésből sportolók világát a professzionális versenyzőkével? Nemeskürty sarkos válasza: „Elfogadhatatlan, hogy csak azokkal a gyerekekkel foglalkoznak igazán módszeresen, akiktől eredmény várható, s háttérbe szorulnak azok az őszintén sportolni vágyók, akik talán sohasem lesznek még csak országos bajnokok sem… Az alaphibát már a kezdeti hozzáállásban, megközelítésben látom. Vajon hogyan magyarázható a jelenség, miszerint fizikai szertár, kémiai laboratórium vagy nyelvi stúdió nélkül manapság mindenki elképzelhetetlennek tart egy új iskolát, ám ha nem épül tornaterem vagy tornauszoda, hát üsse kő, a költségvetés, ugye…”
A körülmények terén kétségtelenül sok előrelépés történt, bizonyos megfigyelések azonban mit sem veszítettek érvényükből. Például ma is áll az észrevétel, amelyet a magyar történelem és művelődéstörténet nagy ismerője, kutatója megfogalmazott a sport hagyományos szerepéről: „Döbbenten tapasztaltam, hogy például már a XVI. században milyen fontos része volt a nevelésnek a sport, a testedzés. A bajvívásokon például két lovas csapott össze, az egyiknek törvényszerűen le kellett esnie a nyeregből. Fantasztikus erőnlét, hihetetlen állóképesség szükségeltetett ehhez. Vagy nézzük a lovaglást… Amíg a vonat el nem terjedt, ha valaki messzire kívánkozott, nyeregbe szállt. Akkoriban a népesség ötven százaléka tudott lovagolni… Szinte hihetetlenül nagy ez a szám a mai viszonyok ismeretében. A sport mérhetetlen erejét bizonyítja továbbá az is, hogy még a II. világháború borzalmai közepette sem lankadt iránta a vágy…”
A hivatkozott cikkben Nemeskürty István sportgondolkodói megnyilvánulásai mellett felfigyelhet az olvasó Lakat T. Károly felvezető szövegére is, amelyből a finom újságírói pimaszság és az őszinte tisztelet elegyét olvashatja ki. „Ki ne emlékezne az andalítóan álmos szombat estékre, amikor a nagy érdeklődéssel várt éjszakai filmek prológjaként a képernyőn feltűnt egy ötvenes, jóvágású úr, s a maga sajátos – valljuk be őszintén, nem a leglebilincselőbb – előadói stílusában hallatlanul okos dolgokat mondott a bemutatásra kerülő alkotásról. Ha mint előadó, az utóbbi időben el is tűnt a képernyőről, a köztudatban megmaradt filmekről, azok értékéről Nemeskürty István véleménye – meghatározó…”
Így gondolta ezt Bodó László, a Dunántúli Napló munkatársa is, aki fél évvel később, 1980 augusztusában idézte a hazai értelmiség jeles alakját, aki a sikondai irodalmi alkotóház vendégeként tartott akkoriban nyilvános estet. Érdekes megvilágításban, az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc egyik fontos szereplőjével szembeállítva vetette fel a riporter a sportpéldaképek témáját.
„– Ma még több fiatal tartja példaképének egy popegyüttes tagját vagy egy sportolót, mint Mészáros Lázárt, a »Kik érted haltak, szent Világszabadság« egyik hősét…
– Nem biztos, hogy ez lebecsülendő. A pop világát nem ismerem, maradjunk a sportnál. Ha azt látom a televízióban, hogy Növényi Norbert sírva énekli a magyar himnuszt az olimpiai dobogón, akkor ezt úgy értékelem: van, létezik magyar történelmi tudat. S míg van egy Hegedűs Csaba, aki erre tanítja a birkózóit, úgy látom, van cselekvő magyar hazafiság is. Ha ezeket a sportolókat választja példaképnek egy fiatal, az nem baj. A sportnál a bajt abban látom, hogy igazából véve nincs is sport. Ha mondjuk itt, Sikondán vagy bárhol az országban elhatározza magát valaki, hogy tornászni akar, van-e rá lehetősége? Csak úgy, ha beiratkozik egy sportegyesületbe, ahol azonban csak akkor foglalkoznak vele, ha egy verseny esélyesét látják benne. Az nagyban emelné a sportoló példaképek rangját, ha a sport fogalma nem lenne azonos a verseny fogalmával. Mert ma, sajnos, ez a helyzet.”
Izgalmas kérdés ez is: miként látta a hazai sportfilmkészítés helyzetét 1980-ban a magyar filmgyártás befolyásos vezetője, a Mafilm irányítója?
„Kétségtelen: csökkent az igazán jó sport témájú forgatókönyv. Néhány sikeres dokumentumfilmet láthattunk, ám az úgynevezett »mesélő kedvét« a mai szerzők többsége az élet más területén éli ki. Én lennék a legboldogabb, ha valaki beállítana hozzám egy jó futballfilmmel, vagy feldolgozná bármelyik más sportág drámai kérdését – természetesen filmes szempontból megvalósítható módon. A jelenség egyébként nem speciálisan magyar, a szocialista országok mindegyikében tapasztalható a sportjátékfilmek »haldoklása«. Az utolsó igazán jó sportfilmet 1963-ban láttam egy fesztiválon. Hutilová (Chytilová – a szerk.) csehszlovák rendező első alkotása volt, Éva és Vera címmel egy bajnoknő életét dolgozta fel, remek eszközökkel. Nálunk a legutóbbi »nekifutásnak« a Müller Péter írta K. O. számított, közönségsikere volt, nekem is tetszett, igazolta az igény kétségtelen meglétét.”
Kíváncsiságból megnéztük, miként fogadta annak idején a magyar kritikai szakma a Nemeskürty által kiemelt csehszlovák filmet, a tornásznő Éva és a családanya Vera életét párhuzamosan bemutató alkotást. A Film, Színház, Muzsika kiemelt terjedelemben méltatta a produkciót, a Népszabadság hasábjain pedig ezt írta Molnár G. Péter, sejtetve, hogy mi tetszhetett olyannyira a műben a még 17 évvel később is dicsérő szavakkal élő professzornak: „Hirtelen arra is rá kell jönnünk, hogy nem két különböző asszonytípusról szól a film, nem egy bajnoknőt és egy háziasszonyt állít szembe egymással, hanem kétféle embertípust. Az egyiket, aki munkájában örömöt – és persze kínt is – talál, a másikat, aki nem találja meg azt az emberi tevékenységet, ami kielégíthetné. És a filmből világosan kiderül, hogy nem arra akarja sarkallni az embereket, hogy legyenek egyetemi tanárok, repülőgép-konstruktőrök, híres művészek, tehát nem az élet valamiféle előkelő bajnoki emelvényére akarja feltuszkolni őket. Hanem azt mondják el ezek a képsorok, hogy valamiféle olyan tevékenységet találjunk magunknak, ami leköti a teljes embert, amiért érdemes teljes erőnkkel küzdeni.”
|A „tanár úr” intelmei
Nemeskürty István, vagy ahogy kortársai nevezték tisztelettel, „Nemeskürty tanár úr” szavára ma is érdemes odafigyelni. Gondolatai sorvezetőként szolgálhatnak, ha történelmi, kulturális vagy éppen sportbeli helyzetünket értékeljük. Íme, hét válogatott mondat a jeles írótól, művelődéskutatótól, történésztől.
„A legveszedelmesebb emberi hiba és bűn a félelem. Nem szabad félni! Aki fél, pórul jár. A háborúban vettem észre, hogy a halálos lövés először mindig azokat érte, akik féltek. Ez érdekes, megtalálta őket.”
„A múltat nem lehet tőlünk elvenni, de az csak akkor a miénk, ha ismerjük.”
„A küldetéstudat válsága egyre nagyobb űrt hagyott a lelkekben.”
„Fél évszázadon át öt-hat millió felnőtt magyar egyensúlyozott az alkalmazkodás és az elvtelen megalkuvás között, mindennapos döntéskényszerek kötelén.”
„Merni kell, nem szabad félni. Rázzuk meg magunkat, és szórjuk le magunkról a rosszat, mint ázott kutya a vizet.”
„Magunkra vagyunk utalva, de éppen ezért részérdekeket félretéve, összefogva kell a hazát építenünk; amihez viszont egy küldetéstudat szükséges, a hit, hogy valamiért csak vagyunk a világon. Talán avégre, marad a válasz, hogy megmaradjunk.”
„Minden rajtunk múlik.”