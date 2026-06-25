Nemzeti Sportrádió

NB I: hosszabbított az Újpest saját nevelésű játékosa – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.06.25. 10:29
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Fotó: Újpest FC/Facebook
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NB I Sarkadi Kristóf magyar foci Újpest FC
A labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest csütörtök délelőtt hivatalos honlapján jelentette be, hogy Sarkadi Kristóf meghosszabbította a szerződését.

Mint a hivatalos honlapon írták, a saját nevelésű játékos a 2024–2025-ös idényben debütált a felnőttcsapatban, és az előző idényben már kezdőként is lehetőséget kapott. A még mindig csak 20 éves, a pálya jobb oldalán védőként és szélsőként is bevethető játékos a szombati, Cegléd elleni felkészülési mérkőzésen is a kezdőben kapott helyet.

„Nagyon örülök, hogy meghosszabbíthattam a szerződésemet, hiszen itt nevelkedtem, így ez a klub különösen közel áll hozzám – idézte Sarkadit a klub hivatalos honlapja. – Az elmúlt időszakban egyértelművé vált számomra, hogy itt van a helyem, és jó érzés ebben a közegben tovább dolgozni. Szeretném a pályán meghálálni a bizalmat, és mindent megtenni a csapat sikeréért.”

Dárdai Pál sportigazgató szerint a fiatal futballista megérdemelte a hosszabbítást: „Nagyon sokat tett ezért, élt a lehetőséggel, és bebizonyította számunkra, hogy ha továbbra is így dolgozik, és ennyit tesz bele a munkába, akkor lehet rá számítani hosszabb távon is Újpesten.”

 

NB I Sarkadi Kristóf magyar foci Újpest FC
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