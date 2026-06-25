NB I: hosszabbított az Újpest saját nevelésű játékosa – hivatalos

Mint a hivatalos honlapon írták, a saját nevelésű játékos a 2024–2025-ös idényben debütált a felnőttcsapatban, és az előző idényben már kezdőként is lehetőséget kapott. A még mindig csak 20 éves, a pálya jobb oldalán védőként és szélsőként is bevethető játékos a szombati, Cegléd elleni felkészülési mérkőzésen is a kezdőben kapott helyet.

„Nagyon örülök, hogy meghosszabbíthattam a szerződésemet, hiszen itt nevelkedtem, így ez a klub különösen közel áll hozzám – idézte Sarkadit a klub hivatalos honlapja. – Az elmúlt időszakban egyértelművé vált számomra, hogy itt van a helyem, és jó érzés ebben a közegben tovább dolgozni. Szeretném a pályán meghálálni a bizalmat, és mindent megtenni a csapat sikeréért.”

Dárdai Pál sportigazgató szerint a fiatal futballista megérdemelte a hosszabbítást: „Nagyon sokat tett ezért, élt a lehetőséggel, és bebizonyította számunkra, hogy ha továbbra is így dolgozik, és ennyit tesz bele a munkába, akkor lehet rá számítani hosszabb távon is Újpesten.”