F1: hőségriadó az Osztrák Nagydíjon

Hőségriadót rendelt el a hétvégi Formula–1-es Osztrák Nagydíjra a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA).
Az idei szezonban először kellett ilyen intézkedést foganatosítani. Az ausztriai lesz a szezon nyolcadik futama.
Rui Marques versenyigazgató szerint a hivatalos meteorológiai szolgálat 31 Celsius-fok feletti hőmérsékletet jósol, ezért került sor erre a lépésre.
A szabály életbe léptetése azt jelenti, hogy a pilóták hűtőmellényt viselhetnek – és az ennek működtetéséhez szükséges berendezést el kell helyezni a versenygépben –, vagy ha erről lemondanak, pluszballasztsúlyt kell tenniük az autójukba. Ezzel együtt növelik az edzéseken és a versenyen az autók minimumtömegének értékét.
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