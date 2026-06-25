Nemzeti Sportrádió

F1: hőségriadó az Osztrák Nagydíjon

2026.06.25. 11:38
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Fotó: Getty Images
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hőség F1 Formula 1 Osztrák Nagydíj Forma 1
Hőségriadót rendelt el a hétvégi Formula–1-es Osztrák Nagydíjra a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA).

Az idei szezonban először kellett ilyen intézkedést foganatosítani. Az ausztriai lesz a szezon nyolcadik futama.

Rui Marques versenyigazgató szerint a hivatalos meteorológiai szolgálat 31 Celsius-fok feletti hőmérsékletet jósol, ezért került sor erre a lépésre.

A szabály életbe léptetése azt jelenti, hogy a pilóták hűtőmellényt viselhetnek – és az ennek működtetéséhez szükséges berendezést el kell helyezni a versenygépben –, vagy ha erről lemondanak, pluszballasztsúlyt kell tenniük az autójukba. Ezzel együtt növelik az edzéseken és a versenyen az autók minimumtömegének értékét.

 

 

hőség F1 Formula 1 Osztrák Nagydíj Forma 1
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