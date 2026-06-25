Nemzeti Sportrádió

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Ferenczi István második lett a himalájai ultraversenyen

2026.06.25. 13:23
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Fotó: The Hell Race / Facebook
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ultrafutás futás Ferenczi János
A Vasas FC erőnléti edzője, Ferenczi István 42 óra alatt teljesítette a 217 kilométeres Hell Race magashegyi futóversenyt Indiában.

Szenzációsan teljesített Ferenczi István a Himalájában rendezett 217 kilométeres Hell Race magashegyi futóversenyen. 

A 48 éves korábbi válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Vasas FC erőnléti edzőjeként dolgozik, 42 óra alatt (három órával a 45 órás szintidő alatt) teljesítette a távot, amelyet nagyban nehezített, hogy a pálya végig 2500 és 5000 méteres tengerszint feletti magasság között haladt, és közel 8000 méteres szintemelkedést tartalmazott.

A versenykiírás szerint a futók június 20-án érkeztek meg az Indiában található Solang-völgybe, ahol még aznap akklimatizációs túrán vettek részt. Másnap az indulók eligazításon vettek részt, június 22-én 22.00-s kezdettel pedig kezdetét vette a verseny, amelyen Ferenczi István a második helyen ért célba – csak egy helyi, indiai futó előzte meg.

Fotó: Vasas / Ürömi József

 Ahogyan a Ferenczi István célfotóján is látható, a magyar futó a Vasas felsőjében fejezte be a versenyt.

Nyitókép: The Hell Race facebook oldala

ultrafutás futás Ferenczi János
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