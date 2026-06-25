Nemzeti Sportrádió

Ötvenkilenc évesen is folytatja a játékot a japán futball legendája

T. Z.T. Z.
2026.06.25. 12:14
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Fotó: Getty Images
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japán foci Miura Kazujosi Japán
A korábbi japán válogatott játékos, a már 59 éves Miura Kazujosi, a 2026–2027-es idényben a japán harmadosztályban futballozik – közölte klubja csütörtökön. A csatár az idény közben betölti a 60. életévét is.

A Fukusima United rövid távú kölcsönszerződést kötött Miurával: az 59 éves futballista új szerződése 2027. június 30-ig lesz érvényes

A Sizuoka prefektúrából származó Miura kulcsfigura volt a japán futball népszerűségének növekedésében a J-League elindítása után, az első idényben, 1993-ban elnyerte az MVP díjat is. Hazája válogatottjában 89-szer lépett pályára, 1992-ben megnyerte az Ázsia-kupát csapatával.

Miura 2017. március 5-én pályára lépett a V-Varen Nagaszaki elleni 1–1-es bajnokin, amivel megdöntötte Stanley Matthews 1965-ben felállított rekordját, és ő lett a legidősebb hivatalos találkozón pályára lépő profi labdarúgó. Hét nappal később a Tespakusacu Gunma ellen gólt is szerzett, ezzel a vonatkozó örökranglistán is az élre állt, szintén Matthews rekordját megdöntve.

A Jokohama FC 2005-ben szerződtette, majd többször is kölcsönadta: a Fukusima United előtt volt az Atlético Szuzuka, az UD Oliveirense, a Szuzuka Point Getters és a Sydney FC játékosa is. 

 

japán foci Miura Kazujosi Japán
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