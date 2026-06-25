Ezzel a kerettel készül az Újpest Ausztriában

Az Újpest FC szerdán 27 fős kerettel utazott el ausztriai edzőtáborba, ahol július 5-ig készül a csapat. A klub honlapján közzétett keretből kiderült, hogy mind a négy nyári új szerzemény – Etienne Amenyido, Markgráf Ákos, Szappanos Péter, Muhamed Tijani – elutazott a csapattal, viszont azok a játékosok, akik várhatóan távoznak, már nem tagjai a névsornak, így Riccardo Piscitelli , Tamás Krisztián és a tavaszi szezonban kölcsönben Újpesten szereplő Nejc Gradisar sem, de hiányzik Bese Barnabás is, illetve azok sem tartottak a többiekkel, akik a tavaszi szezont kölcsönben máshol töltötték. Ugyanakkor több játékos is elutazott Szélesi Zoltán vezetőedző együttesével az NB III-as második csapat tagjai közül.

Az Újpest az első ausztriai edzőmeccsét szombaton a román Universitatea Cluj ellen játssza.

AZ ÚJPEST FC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 15.

Edzőtábor: Ausztria (Bad Loipersdorf), június 24.–július 5.

Felkészülési mérkőzések:

Június 20. (szombat): Ceglédi VSE–Újpest 0–4 (Maier, Ndiaye, Mladenovics, Ljujics)

Ausztria

Június 27. (szombat): Újpest–Universitatea Cluj (Kolozsvár, román)

Július 4. (szombat): Újpest–Hartberg (osztrák)

Itthon

Július 11. (szombat): DVTK–Újpest

Július 18. (szombat): Újpest–FK Radnik Bijeljina (boszniai)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Etienne Amenyido (togói, Preussen Münster – Németország), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország, kölcsön után végleg), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország),

Kölcsönből visszatérhetnek: Babós Levente (BVSC-Zugló FC), Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC), Geiger Bálint (Videoton FC Fehérvár), Juhász Bence (Kolorcity Kazincbarcika), Svékus Olivér (Tiszafüred VSE), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország), Varga Balázs (Budafoki MTE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám

Kiszemeltek: –

Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Davit Koburi (grúz, szabadon igazolható), Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozott: Kaczvinszki Dominik (Nyíregyháza)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Nejc Gradisar (szlovén, Al Ahli – Egyiptom)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Riccardo Piscitelli (olasz, lejár a szerződése), Tamás Krisztián (lejár a szerződése)