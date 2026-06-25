Nemzeti Sportrádió

Ezzel a kerettel készül az Újpest Ausztriában

P. K.P. K.
2026.06.25. 12:21
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VIG JOHANNASzappanos Péter és Muhamed Tijani (háttérben) is tagja az Újpest Ausztriába érkezett keretének (Fotó: ujpestfc.hu)
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Újpest edzőtábor felkészülés
Az Újpest FC tegnap utazott el az ausztriai edzőtáborába, ahova mind a négy új szerzemény a csapattal tartott.

 

Az Újpest FC szerdán 27 fős kerettel utazott el ausztriai edzőtáborba, ahol július 5-ig készül a csapat. A klub honlapján közzétett keretből kiderült, hogy mind a négy nyári új szerzemény – Etienne Amenyido, Markgráf Ákos, Szappanos Péter, Muhamed Tijani – elutazott a csapattal, viszont azok a játékosok, akik várhatóan távoznak, már nem tagjai a névsornak, így  Riccardo Piscitelli , Tamás Krisztián és a tavaszi szezonban kölcsönben Újpesten szereplő Nejc Gradisar sem, de hiányzik Bese Barnabás is, illetve azok sem tartottak a többiekkel, akik a tavaszi szezont kölcsönben máshol töltötték. Ugyanakkor több játékos is elutazott Szélesi Zoltán vezetőedző együttesével az NB III-as második csapat tagjai közül.

Az Újpest az első ausztriai edzőmeccsét szombaton a román Universitatea Cluj ellen játssza. 

AZ ÚJPEST FC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
A felkészülés kezdete: június 15.
Edzőtábor: Ausztria (Bad Loipersdorf), június 24.–július 5. 
Felkészülési mérkőzések:
Június 20. (szombat): Ceglédi VSE–Újpest 0–4 (Maier, Ndiaye, Mladenovics, Ljujics)
Ausztria
Június 27. (szombat): Újpest–Universitatea Cluj (Kolozsvár, román)
Július 4. (szombat): Újpest–Hartberg (osztrák)
Itthon
Július 11. (szombat): DVTK–Újpest 
Július 18. (szombat): Újpest–FK Radnik Bijeljina (boszniai)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: Etienne Amenyido (togói, Preussen Münster – Németország), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország, kölcsön után végleg), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország),
Kölcsönből visszatérhetnek: Babós Levente (BVSC-Zugló FC), Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC), Geiger Bálint (Videoton FC Fehérvár), Juhász Bence (Kolorcity Kazincbarcika), Svékus Olivér (Tiszafüred VSE), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország), Varga Balázs (Budafoki MTE)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám
Kiszemeltek: –
Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Davit Koburi (grúz, szabadon igazolható), Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozott: Kaczvinszki Dominik (Nyíregyháza)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Nejc Gradisar (szlovén, Al Ahli – Egyiptom)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Riccardo Piscitelli (olasz, lejár a szerződése), Tamás Krisztián (lejár a szerződése)

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Dárdai Pál: Bebizonyította számunkra, hogy ha továbbra is így dolgozik, és ennyit tesz bele a munkába, akkor lehet rá számítani hosszabb távon is.

 

 

 

Újpest edzőtábor felkészülés
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