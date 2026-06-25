Kézi BL: elkészültek a csoportkör kalapjai – a Győr, az FTC, a Veszprém és a Szeged is várja ellenfeleit

A csoportkör sorsolását pénteken 11 órától rendezik meg. Elsőként a női, majd a férfi BL mezőnyét húzzák ki.

A női Bajnokok Ligájában nem változik a lebonyolítás: a 16 csapatot két nyolccsapatos csoportba sorolják. A Győr az első, míg a Ferencváros a második kalapból várja a sorsolást.

A férfiaknál új lebonyolítás lép életbe a 2026–2027-es idénytől: a korábbi 16 helyett 24 csapat szerepel a főtáblán, amelyet hat négycsapatos csoportra osztanak. A Veszprém az első, míg a Szeged a második kalapból várja a sorsolást.

A sorsoláson az azonos nemzetből érkező csapatok nem kerülhetnek ugyanabba a csoportba.

A férfiaknál további speciális szabályok is érvényesek. Azok az országok, amelyek két csapattal szerepelnek, nem kerülhetnek ugyanabba a „félmezőnybe”: az egyik együttes az A–C, a másik a D–F csoportok valamelyikébe kerül. Mivel Dániát, Franciaországot és Németországot három-három klub képviseli, az EHF külön szabályozta ezen csapatok elosztását is, hogy a csoportok kiegyensúlyozottak maradjanak.

A pénteki sorsolás során az EHF kihirdeti az idény legértékesebb játékosának (MVP), valamint a legjobb fiatal játékosainak járó díjak győzteseit is.

Női BL, sorsolási kalapok

1. kalap: Team Esbjerg (dán), Metz Handball (francia), Győri Audi ETO KC, CSM Bucuresti (román)

2. kalap: Odense Håndbold (dán), Brest Bretagne Handball (francia), FTC-Toyota Kovács, Gloria Bistrita (román)

3. kalap: HC Podravka (horvát), Borussia Dortmund (német), Storhamar (norvég), RK Krim (szlovén)

4. kalap: Nyköbing Falster (dán), HSG Blomberg-Lippe (német), Buducnost (montenegrói), Sola HK (norvég)

Férfi BL, sorsolási kalapok

1. kalap: Aalborg Handbold (dán), Barça (spanyol), HBC Nantes (francia), SC Magdeburg (német), One Veszprém HC, Sporting CP (portugál)

2. kalap: Montpellier Handball (francia), Paris Saint-Germain (francia), Füchse Berlin (német), MT Melsungen (német), OTP Bank-PICK Szeged, Industria Kielce (lengyel)

3. kalap: HC Zagreb (horvát), GOG (dán), Kolstad (norvég), Orlen Wisla Plock (lengyel), FC Porto (portugál), Dinamo Bucuresti (román)

4. kalap: SAH Aarhus (dán), HC Vardar 1961 (északmacedón), RK Celje (szlovén), RK Partizan AdmiralBet (szerb), HC Kriens-Luzern (svájci), IFK Kristianstad (svéd)