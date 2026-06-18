Nagy fogás: kapitális tokot akasztott meg a Puskás Akadémia válogatott balbekkje

Szabadságukat töltik a magyar első osztályú labdarúgó-bajnokság legutóbbi idényében a 6. helyen végző Puskás Akadémia játékosai. A felcsúti klub 38-szoros válogatott balhátvédje, Nagy Zsolt ilyenkor előszeretettel hódol egyik legnagyobb szenvedélyének, a horgászatnak, s a vízparton is legalább olyan sikeres, mint a futballpályán: legutóbb egy több mint hatvan kilós tokhalat fogott. A kapitális kopoltyús élve megúszta a „kalandot”, a játékos ugyanis a fotózás után visszaengedte a vízbe. A fotók tanúsága szerint nem a tok volt az egyetlen zsákmány, egy szép harcsa is horogra akadt.