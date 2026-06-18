Nemzeti Sportrádió

Nagy fogás: kapitális tokot akasztott meg a Puskás Akadémia válogatott balbekkje

V. H. L.V. H. L.
2026.06.18. 16:47
null
Fotó: Facebook/Nagy Zsolt
Címkék
NB I Puskás Akadémia FC szabadidő Nagy Zsolt horgászat
A Puskás Akadémia harminckét éves válogatott védője, Nagy Zsolt gyakran hódol egyik kedvenc időtöltésének, a horgászatnak: a bal oldali szárnyvédő ezúttal egy több mint hatvan kilós tokhalat húzott ki a vízből.

Szabadságukat töltik a magyar első osztályú labdarúgó-bajnokság legutóbbi idényében a 6. helyen végző Puskás Akadémia játékosai. A felcsúti klub 38-szoros válogatott balhátvédje, Nagy Zsolt ilyenkor előszeretettel hódol egyik legnagyobb szenvedélyének, a horgászatnak, s a vízparton is legalább olyan sikeres, mint a futballpályán: legutóbb egy több mint hatvan kilós tokhalat fogott. A kapitális kopoltyús élve megúszta a „kalandot”, a játékos ugyanis a fotózás után visszaengedte a vízbe. A fotók tanúsága szerint nem a tok volt az egyetlen zsákmány, egy szép harcsa is horogra akadt.

 

NB I Puskás Akadémia FC szabadidő Nagy Zsolt horgászat
Legfrissebb hírek

Szavak helyett tettek – belecsapott a munkába a Ferencváros

Labdarúgó NB I
2026.06.10. 11:00

Futsal NB I: előnyben az Újpest a bajnoki döntőben

Labdarúgó NB I
2026.05.28. 22:50

NB I: az MTK volt az előző idény legsportszerűbb csapata

Labdarúgó NB I
2026.05.22. 14:27

A régi-új vezetőedző, Supka Attila elégedett lenne az ötödik hellyel Kisvárdán

Labdarúgó NB I
2026.05.21. 17:08

Az MTK szerződtette a Kecskemét csapatkapitányát – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.05.20. 09:51

Három fiatal is debütált az élvonalban, döntetlennel zárult a Puskás Akadémia és az MTK bajnokija

Labdarúgó NB I
2026.05.15. 21:53

Nagy Zsolt: Tudjunk egymás szemébe nézni!

Labdarúgó NB I
2026.04.19. 09:22

Ismét hátrányból állt fel az FTC, amely pontszámban utolérte és meg is előzte az élen álló ETO-t

Labdarúgó NB I
2026.04.14. 18:35
Ezek is érdekelhetik