Nagy fogás: kapitális tokot akasztott meg a Puskás Akadémia válogatott balbekkje
A Puskás Akadémia harminckét éves válogatott védője, Nagy Zsolt gyakran hódol egyik kedvenc időtöltésének, a horgászatnak: a bal oldali szárnyvédő ezúttal egy több mint hatvan kilós tokhalat húzott ki a vízből.
Szabadságukat töltik a magyar első osztályú labdarúgó-bajnokság legutóbbi idényében a 6. helyen végző Puskás Akadémia játékosai. A felcsúti klub 38-szoros válogatott balhátvédje, Nagy Zsolt ilyenkor előszeretettel hódol egyik legnagyobb szenvedélyének, a horgászatnak, s a vízparton is legalább olyan sikeres, mint a futballpályán: legutóbb egy több mint hatvan kilós tokhalat fogott. A kapitális kopoltyús élve megúszta a „kalandot”, a játékos ugyanis a fotózás után visszaengedte a vízbe. A fotók tanúsága szerint nem a tok volt az egyetlen zsákmány, egy szép harcsa is horogra akadt.
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