A francia másodosztályból igazolt védőt a Ferencváros – hivatalos



„Nathan Zohoré személyében tehetséges középső védőt igazoltunk – írja közleményében a Ferencváros. – Az elefántcsontparti szülőktől már a franciaországi Créteil városában született futballista az Évry és a Sochaux akadémiáját végigjárva vált profi labdarúgóvá.

2019-ben utóbbi klubnál írhatta alá első, 2022-ig szóló profi szerződését. Az első csapatba nem tudta magát beverekedni, így kölcsönbe a negyedosztályban szereplő Louhans-Cuiseaux együtteséhez került. Visszatérése után a 2021–2022-es idényben egy Francia Kupa-mérkőzésen végül bemutatkozhatott a Sochaux-ban, majd a szezon végén az éppen akkor a negyedosztályba kieső Boulogne játékosa lett.

A 188 centi magas középső védő a piros-feketéknél aztán már meghatározó játékossá vált: az elmúlt négy idényben összesen 109 mérkőzésen lépett pályára, ezeken négy gólt szerzett. Tagja volt az előbb a harmadosztályba (Championnat National), majd 2025 tavaszán a másodosztályba (Ligue 2) feljutó csapatnak. A 2025–2026-os évadban 30 meccsen 2503 percet játszott, négy sárga és egy piros lapot kapott a Ligue 2-ben, ahol a 15. helyen zárt a Boulogne.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Nathan Zohoré (francia, Boulogne – Franciaország)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Szabó Szilárd (Kisvárda), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czinege Zsombor

Kiszemeltek: Nagy Ádám (Spezia – Olaszország)

Távozók: Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia, Hapoel Tel-Aviv – Izrael), Stefan Gartenmann (svájci-dán, szabadon igazolható), Gróf Dávid (szabadon igazolható), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói, lejár a szerződése), Ibrahim Cissé (francia), Cebrail Makreckis (lett-német, Corum FK – Törökország)