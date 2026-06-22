Nemzeti Sportrádió

Ferencváros: új szerződést kötött az elefántcsontpari középpályás – hivatalos

2026.06.22. 16:00
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Habib Maiga marad a Ferencvárosban (Fotó: fradi.hu)
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NB I Ferencváros Habib Maiga
A Ferencvárosi TC labdarúgócsapata bejelentette, hogy szerződést hosszabbított 30 éves elefántcsontparti középpályásával, Habib Maigával.

 

„Június 22-én, hétfőn hivatalossá vált, hogy szerződést hosszabbítottunk elefántcsontparti játékosunkkal, Habib Maigával” – írja a fradi.hu. 

A 13-szoros elefántcsontparti válogatott Maiga 2024 januárjában érkezett a Ferencvároshoz a francia Metztől. Az FTC első csapatában 71 meccsen szerepelt, három gólt szerzett, de az előző idényben csak nyolc meccsen játszott.

„A 30 éves labdarúgónak az elmúlt időszakban sérülései miatt sokat kellett kihagynia, ám a mostani szerződéshosszabbítás mutatja, hogy a Borbély Balázs vezette új szakmai stáb is számol a kiváló fizikai paraméterekkel rendelkező játékossal, aki eddig két bajnoki címet és egy Magya Kupát nyert az FTC-vel” – teszi hozzá a bejelentéshez a klub a hivatalos oldalán.
 

 

NB I Ferencváros Habib Maiga
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