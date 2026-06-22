Ferencváros: új szerződést kötött az elefántcsontparti középpályás – hivatalos

„Június 22-én, hétfőn hivatalossá vált, hogy szerződést hosszabbítottunk elefántcsontparti játékosunkkal, Habib Maigával” – írja a fradi.hu.

A 13-szoros elefántcsontparti válogatott Maiga 2024 januárjában érkezett a Ferencvároshoz a francia Metztől. Az FTC első csapatában 71 meccsen szerepelt, három gólt szerzett, de az előző idényben csak nyolc meccsen játszott.

„A 30 éves labdarúgónak az elmúlt időszakban sérülései miatt sokat kellett kihagynia, ám a mostani szerződéshosszabbítás mutatja, hogy a Borbély Balázs vezette új szakmai stáb is számol a kiváló fizikai paraméterekkel rendelkező játékossal, aki eddig két bajnoki címet és egy Magyar Kupát nyert az FTC-vel” – teszi hozzá a bejelentéshez a klub a hivatalos oldalán.