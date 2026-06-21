Vasárnapi sportműsor: pályán a spanyolok, a belgák és az irániak is
JÚNIUS 21., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
E-CSOPORT
2.00: Ecuador–Curacao, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
F-CSOPORT
6.00: Tunézia–Japán, Monterrey (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
G-CSOPORT
21.00: Belgium–Irán, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Hétfő, 3.00: Új-Zéland–Egyiptom (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
H-CSOPORT
18.00: Spanyolország–Szaúd-Arábia, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Hétfő, 0.00: Uruguay–Zöld-foki-szigetek (Tv: M4 Sport), Miami Gardens – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
14.30: Kontinentális sorozat, FBK-games (Tv: M4 Sport+)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.30: Atlanta Braves–Milwaukee Brewers (Tv: Sport2)
CSELGÁNCS
11.00: Grand Slam-verseny, Ulánbátor, 3. nap (Tv: Sport1)
LÓSPORT
14.00: galoppfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
9.55: svájci körverseny, nők, 5. szakasz (Tv: Eurosport1)
13.00: szlovén körverseny, férfiak, 5. szakasz (Tv: Eurosport1)
15.20: svájci körverseny, férfiak, 5. szakasz (Tv: Eurosport1)
MOUNTAIN BIKE, VILÁGKUPA, Lenzerheide
13.15: nők, olimpiai krossz (Tv: Eurosport2)
15.15: férfiak, olimpiai krossz (Tv: Eurosport2)
MOTORSPORT
MOTOGP, CSEH NAGYDÍJ, BRNO
11.00: Moto3 (Tv: Arena4)
12.15: Moto2 (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP (Tv: Arena4)
RÖPLABDA
Női Európa-liga, alapszakasz, 3. torna, Pristina
17.00: Koszovó–Magyarország
TENISZ
ATP 500-as torna, Halle.
12.30: Egyes, döntő; páros, döntő
ATP 500-as torna, London.
13.00: Egyes, döntő; páros, döntő
ATP és WTA 250-es torna, Eastbourne.
12.00: Egyes, selejtező, 2. forduló
ATP 250-es torna, Mallorca.
12.00: Egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, Bad Homburg.
11.00: Egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, Berlin.
14.00: Egyes, döntő, 12. Páros, döntő
WTA 250-es torna, Nottingham.
13.00: Egyes, döntő; páros, döntő
TRIATLON
Világbajnoki sorozat, 4. állomás, Quiberon
Vegyes váltók
Elit sprint országos bajnokság, Ajka
14.45: férfi verseny
15.05: női verseny
ÚSZÁS
Nyílt vízi világkupa, Portugália
11.30: női kieséses, 3 km (Tv: M4 Sport)
13.30: férfi kieséses, 3 km (Tv: M4 Sport)
14.30: férfi 10 km (Tv: M4 Sport)
VÍVÁS
Európa-bajnokság, Antony (Franciaország), női párbajtőr, férfi tőr csapat
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel Műsorvezető: Erdei Márk, Kovács Erika. Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: Közvetítés a Tunézia–Japán labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk, Szalai Kristóf. Szakértő: Wukovics László
8.00: Tenisz: a Williams testvérek együtt indulnak Wimbledonban
8.40: Kilvinger Bálint a Ferencváros férfi kézilabdacsapata helyett a Szigetszentmiklós edzője lesz a következő idényben
9.00: Az olimpia napja kapcsán az olimpiai bajnok Berki Krisztián érkezik a stúdióba
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás Műsorvezető: Németh Kornél. Szerkesztő: Bera Emese
15.00: Összeállítás a labdarúgó-vb legutóbbi játéknapjáról
15.30: Interjú Szabados Gábor sportközgazdásszal a labdarúgó-világbajnokság kapcsán
16.00: Helyszíni jelentés a vívó Európa-bajnokságról
16.30: Az új női birkózó szövetségi kapitánnyal, Ligeti Richárddal beszélgetünk
17.00: Csúcsok, érdekességek a futball-vb-ről
17.20: Nemzeti sportkrónika Olasz Gergővel
18.00: Közvetítés a Spanyolország–Szaúd-Arábia labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről, Kommentátor: Tóth Béla, Regős László Pál. szakértő: Bene Ferenc
21.00: Közvetítés a Belgium–Irán labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László. Szakértő: Bene Ferenc