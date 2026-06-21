Vasárnapi sportműsor: pályán a spanyolok, a belgák és az irániak is

JÚNIUS 21., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

E-CSOPORT

2.00: Ecuador–Curacao, Kansas City (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

F-CSOPORT

6.00: Tunézia–Japán, Monterrey (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

G-CSOPORT

21.00: Belgium–Irán, Los Angeles (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Hétfő, 3.00: Új-Zéland–Egyiptom (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

H-CSOPORT

18.00: Spanyolország–Szaúd-Arábia, Atlanta (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Hétfő, 0.00: Uruguay–Zöld-foki-szigetek (Tv: M4 Sport), Miami Gardens – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

14.30: Kontinentális sorozat, FBK-games (Tv: M4 Sport+)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.30: Atlanta Braves–Milwaukee Brewers (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS

11.00: Grand Slam-verseny, Ulánbátor, 3. nap (Tv: Sport1)

LÓSPORT

14.00: galoppfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

9.55: svájci körverseny, nők, 5. szakasz (Tv: Eurosport1)

13.00: szlovén körverseny, férfiak, 5. szakasz (Tv: Eurosport1)

15.20: svájci körverseny, férfiak, 5. szakasz (Tv: Eurosport1)

MOUNTAIN BIKE, VILÁGKUPA, Lenzerheide

13.15: nők, olimpiai krossz (Tv: Eurosport2)

15.15: férfiak, olimpiai krossz (Tv: Eurosport2)

MOTORSPORT

MOTOGP, CSEH NAGYDÍJ, BRNO

11.00: Moto3 (Tv: Arena4)

12.15: Moto2 (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

RÖPLABDA

Női Európa-liga, alapszakasz, 3. torna, Pristina

17.00: Koszovó–Magyarország

TENISZ

ATP 500-as torna, Halle.

12.30: Egyes, döntő; páros, döntő

ATP 500-as torna, London.

13.00: Egyes, döntő; páros, döntő

ATP és WTA 250-es torna, Eastbourne.

12.00: Egyes, selejtező, 2. forduló

ATP 250-es torna, Mallorca.

12.00: Egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-as torna, Bad Homburg.

11.00: Egyes, selejtező, 2. forduló, főtábla, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-as torna, Berlin.

14.00: Egyes, döntő, 12. Páros, döntő

WTA 250-es torna, Nottingham.

13.00: Egyes, döntő; páros, döntő

TRIATLON

Világbajnoki sorozat, 4. állomás, Quiberon

Vegyes váltók

Elit sprint országos bajnokság, Ajka

14.45: férfi verseny

15.05: női verseny

ÚSZÁS

Nyílt vízi világkupa, Portugália

11.30: női kieséses, 3 km (Tv: M4 Sport)

13.30: férfi kieséses, 3 km (Tv: M4 Sport)

14.30: férfi 10 km (Tv: M4 Sport)

VÍVÁS

Európa-bajnokság, Antony (Franciaország), női párbajtőr, férfi tőr csapat

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel Műsorvezető: Erdei Márk, Kovács Erika. Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Közvetítés a Tunézia–Japán labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk, Szalai Kristóf. Szakértő: Wukovics László

8.00: Tenisz: a Williams testvérek együtt indulnak Wimbledonban

8.40: Kilvinger Bálint a Ferencváros férfi kézilabdacsapata helyett a Szigetszentmiklós edzője lesz a következő idényben

9.00: Az olimpia napja kapcsán az olimpiai bajnok Berki Krisztián érkezik a stúdióba

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás Műsorvezető: Németh Kornél. Szerkesztő: Bera Emese

15.00: Összeállítás a labdarúgó-vb legutóbbi játéknapjáról

15.30: Interjú Szabados Gábor sportközgazdásszal a labdarúgó-világbajnokság kapcsán

16.00: Helyszíni jelentés a vívó Európa-bajnokságról

16.30: Az új női birkózó szövetségi kapitánnyal, Ligeti Richárddal beszélgetünk

17.00: Csúcsok, érdekességek a futball-vb-ről

17.20: Nemzeti sportkrónika Olasz Gergővel

18.00: Közvetítés a Spanyolország–Szaúd-Arábia labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről, Kommentátor: Tóth Béla, Regős László Pál. szakértő: Bene Ferenc

21.00: Közvetítés a Belgium–Irán labdarúgó-világbajnoki mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László. Szakértő: Bene Ferenc