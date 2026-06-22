Nemzeti Sportrádió

Cselgáncs: Vég Luca bronzérmet szerzett a berlini junior Európa-kupán

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2026.06.22. 14:19
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judo Vég Luca utánpótlás cselgáncs utánpótlássport
A 19 éves Vég Luca (57 kg) a harmadik helyen zárt a berlini junior cselgáncs Európa-kupa-viadalon.

A múlt hét végén a német fővárosban, Berlinben rendezték meg a junior Európa-kupa-sorozat újabb állomását, amelyen a magyar dzsúdósok húsz fővel képviseltették magukat, közülük Vég Luca felállhatott az Ek-dobogóra – számolt be a judoinfo.hu.

Az elmúlt évekhez képest talán szerényebb, de így is tekintélyes létszámú mezőny érkezett a Berlinbe, ahol 38 ország 459 versenyzője mérlegelt az U21-es korosztály Európa-kupa-állomására. A mieink közül az 57 kilogrammos lányoknak ment a legjobban:

Vég Luca (Ceglédi VSE) és Váradi Noémi (BHSE) egymással csaphatott végül össze a bronzéremért, és a magyar házicsatát aztán a ceglédi dzsúdós nyerte meg ipponnal.

Emellett még további pontszerző helyezések is születtek: Galó Bence (60 kg, UTE) is eljutott a bronzmérkőzésig, végül az ötödik helyezést szerezte meg, akárcsak a 90 kilósoknál Pintér Bulcsú (BHSE), rajtuk kívűl Kollár Ágoston (73 kg, Ippon Judo Tatabánya), Horváth Nándor (81 kg, MTK Budapest) és Jüttner Janka (52 kg, Budaörsi SC) a hetedik, Molnár Zsombor (73 kg, UTE) pedig a kilencedik helyen végzett.

A junior Európa-kupa-sorozat következő állomására július első hétvégéjén Prágában kerül majd sor, a mieink azonban már egy héttel későbbre, a paksi Ek-versenyre összpontosítanak.

(Kiemelt képen: Vég Luca (jobbról) az Ek-bronzéremmel Forrás: EJU)

 

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