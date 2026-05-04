A Lazio 92. percben szerzett góllal lökte a kiesés felé a Cremonesét
A meccs első harmadának végén a hazaiak szereztek vezetést, Federico Bonazzoli 20 méterről lőtt a bal alsóba. A második félidő elején egyenlítettek a rómaiak, egy kontra végén Gustav Isaksen lőtt 10 méterről a jobb felsőbe. A vendéglátó támadott a győztes gólért, de ahelyett, hogy ezt megszerezte volna, kapott egyet a 92. percben, amikor Tijjani Noslin a 16 méterről a kapu bal oldalába tekert.
A Cremonese így az előző öt meccsén csak egy pontot szerzett, és három fordulóval a bajnokság vége előtt négy pont a hátránya a már bennmaradó helyen álló Leccével szemben. 1–2
OLASZ SERIE A
35. FORDULÓ – hétfői mérkőzések
Cremonese–Lazio 1–2 (Bonazzoli 29., ill. Isaksen 53., Noslin 90+2.)
20.45: Roma–Fiorentina (Tv: Arena4)
Vasárnap játszották
Internazionale–Parma 2–0 (M. Thuram 45+2., Mhitarjan 80.)
Sassuolo–Milan 2–0 (Berardi 5., Laurienté 47.)
Kiállítva: Tomori (24., Milan)
Juventus–Hellas Verona 1–1 (Vlahovics 62., ill. Bowie 34.)
Bologna–Cagliari 0–0
Szombaton játszották
Udinese–Torino 2–0 (Ehizibue 45+1., Kristensen 51.)
Como–Napoli 0–0
Atalanta–Genoa 0–0
Pénteken játszották
Pisa–Lecce 1–2 (Lerisz 56., ill Banda 52., Seddira 65.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
35
26
4
5
82–31
+51
82
|2. Napoli
35
21
7
7
52–33
+19
70
|3. Milan
35
19
10
6
48–29
+19
67
|4. Juventus
35
18
11
6
58–30
+28
65
|5. Como
35
17
11
7
59–28
+31
62
|6. Roma
34
19
4
11
48–29
+19
61
|7. Atalanta
35
14
13
8
47–32
+15
55
|8. Lazio
35
13
12
10
39–34
+5
51
|9. Bologna
35
14
7
14
42–41
+1
49
|10. Sassuolo
35
14
7
14
43–44
–1
49
|11. Udinese
35
13
8
14
43–46
–3
47
|12. Parma
35
10
12
13
25–42
–17
42
|13. Torino
35
11
8
16
39–58
–19
41
|14. Genoa
35
10
10
15
40–48
–8
40
|15. Fiorentina
34
8
13
13
38–45
–7
37
|16. Cagliari
35
9
10
16
36–49
–13
37
|17. Lecce
35
8
8
19
24–47
–23
32
|18. Cremonese
35
6
10
19
27–53
–26
28
|19. Verona
35
3
11
21
24–57
–33
20
|20. Pisa
35
2
12
21
25–63
–38
18