A Lazio 92. percben szerzett góllal lökte a kiesés felé a Cremonesét

A meccs első harmadának végén a hazaiak szereztek vezetést, Federico Bonazzoli 20 méterről lőtt a bal alsóba. A második félidő elején egyenlítettek a rómaiak, egy kontra végén Gustav Isaksen lőtt 10 méterről a jobb felsőbe. A vendéglátó támadott a győztes gólért, de ahelyett, hogy ezt megszerezte volna, kapott egyet a 92. percben, amikor Tijjani Noslin a 16 méterről a kapu bal oldalába tekert.

A Cremonese így az előző öt meccsén csak egy pontot szerzett, és három fordulóval a bajnokság vége előtt négy pont a hátránya a már bennmaradó helyen álló Leccével szemben. 1–2

OLASZ SERIE A

35. FORDULÓ – hétfői mérkőzések

Cremonese–Lazio 1–2 (Bonazzoli 29., ill. Isaksen 53., Noslin 90+2.)

20.45: Roma–Fiorentina (Tv: Arena4)

Vasárnap játszották

Internazionale–Parma 2–0 (M. Thuram 45+2., Mhitarjan 80.)

Sassuolo–Milan 2–0 (Berardi 5., Laurienté 47.)

Kiállítva: Tomori (24., Milan)

Juventus–Hellas Verona 1–1 (Vlahovics 62., ill. Bowie 34.)

Bologna–Cagliari 0–0

Szombaton játszották

Udinese–Torino 2–0 (Ehizibue 45+1., Kristensen 51.)

Como–Napoli 0–0

Atalanta–Genoa 0–0

Pénteken játszották

Pisa–Lecce 1–2 (Lerisz 56., ill Banda 52., Seddira 65.)