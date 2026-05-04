NB II: Vasas FC–Budafoki MTE

LABDARÚGÓ NB II

28. FORDULÓ

VASAS FC–BUDAFOKI MTE 3–1 (2–0) – ÉLŐ!

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 20 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Katona Balázs (Bornemissza Norbert, Becséri Gergely)

VASAS: Molnár Zs. – Girsik A., Hej, Otigba, Pávkovics – Banó-Szabó, Urblík J., Hidi M. S. – Barkóczi B., Pethő, Tóth M. Vezetőedző: Erős Gábor

BUDAFOK: Ecseri – Selyem, Fekete M., Kálnoki-Kis D., Jagodics M., Debreceni Z. – Posztobányi (Kazmouz, a szünetben), Németh M. – Varga B., Hajdú R. (Vasvári, a szünetben) – Gyurkó. Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Urblík J. (29., 45.), Pethő (51.), ill. Selyem (52.)

Cikkünk folyamatosan frissül...