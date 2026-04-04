Hét gólt vágott az éllovas Ferencváros a női NB I-ben

VARGA BALÁZS
2026.04.04. 19:14
null
Nagy Viktória (jobbra) nyitotta a ferencvárosi gólok sorát (Fotó: fradi.hu)
női labdarúgás női NB I női labdarúgó NB I
A női labdarúgó NB I 18. fordulójában az éllovas FTC fél óra alatt hat gólt szerzett, végül 7–0-ra legyőzte a Viktória FC-t. A másik két dobogós, a Puskás Akadémia és az MTK is simán nyert, míg a negyedik helyezett ETO fordított, így győzött 3–2-re a DVTK vendégeként, a St. Mihály pedig a PMFC-t múlta felül 2–1-re.

 

NŐI NB I
18. FORDULÓ
Puskás Akadémia–Szekszárd 3–0
Ferencváros–Viktória FC 7–0
DVTK–ETO FC 2–3
Budaörs–MTK Budapest 0–4
St. Mihály–PMFC 2–1
Vasárnap játsszák
12.00: Budapest Honvéd–Újpest

Az állás
  1. FTC 49 pont (18 mérkőzés)
  2. Puskás Akadémia 45 pont (18)
  3. MTK 44 pont (18)
  4. ETO 34 pont (17)
  5. St. Mihály 23 pont (17, 30–30)
  6. PMFC 23 pont (18, 23–32)
  7. Újpest 23 pont (17, 24–35)
  8. Bp. Honvéd 20 pont (17)
  9. DVTK 18 pont (18)
10. Viktória FC 10 pont (18)
11. Szekszárd 9 pont (18)
12. Budaörs 6 pont (18)

 

