Hét gólt vágott az éllovas Ferencváros a női NB I-ben

A női labdarúgó NB I 18. fordulójában az éllovas FTC fél óra alatt hat gólt szerzett, végül 7–0-ra legyőzte a Viktória FC-t. A másik két dobogós, a Puskás Akadémia és az MTK is simán nyert, míg a negyedik helyezett ETO fordított, így győzött 3–2-re a DVTK vendégeként, a St. Mihály pedig a PMFC-t múlta felül 2–1-re.

NŐI NB I

18. FORDULÓ

Puskás Akadémia–Szekszárd 3–0

Ferencváros–Viktória FC 7–0

DVTK–ETO FC 2–3

Budaörs–MTK Budapest 0–4

St. Mihály–PMFC 2–1

Vasárnap játsszák

12.00: Budapest Honvéd–Újpest Az állás

1. FTC 49 pont (18 mérkőzés)

2. Puskás Akadémia 45 pont (18)

3. MTK 44 pont (18)

4. ETO 34 pont (17)

5. St. Mihály 23 pont (17, 30–30)

6. PMFC 23 pont (18, 23–32)

7. Újpest 23 pont (17, 24–35)

8. Bp. Honvéd 20 pont (17)

9. DVTK 18 pont (18)

10. Viktória FC 10 pont (18)

11. Szekszárd 9 pont (18)

12. Budaörs 6 pont (18)