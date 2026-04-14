Temesvári Attila védőként az egyik legeredményesebb Szpari-játékos

Egy pillanatig sem volt kérdéses, melyik csapat szerzi meg a három pontot a Nyíregyháza Spartacus–Paksi FC bajnokin, a 2–0-s végeredmény egyértelműen a vendégek számára tűnik hízelgőnek. Nemanja Antonov találatával már a 9. percben vezetett a Spartacus (a szerb labdarúgó 2023. december 16-a után volt ismét eredményes az élvonalban), és ha helyzeteit jó arányban használja ki, már az első félidő végére jelentős előnyt alakíthatott volna ki. A szálakat végül Temesvári Attila varrta el a 71. percben, aki tavasszal igazi vezérré nőtte ki magát: nem hogy végig játszotta az összes mérkőzést, de belső védőként három gólt is szerzett (összesen pedig négyet), és csak három támadó, a hatgólos Muhamed Tijani, valamint az egyaránt ötször betaláló Bright Edomwonyi és Marko Kvasina előzi meg a házi góllövőlistán!

„Már az első félidőben volt négy-öt nagy lehetőségünk, nyomás alatt tartottuk a Paksot, sok labdát szereztünk, veszélyes támadásokat vezettünk… – tekintett vissza a találkozóra Temesvári Attila. – A szünetben mondtuk az öltözőben, ugyanígy kell folytatni, a lehető leghamarabb szerezzük meg a második gólt, nehogy a kihagyott helyzetek megbosszulják magukat. Tudtuk, az ellenfél változtat a második félidőre, érkezett is két fizikailag erős, jól fejelő támadó, még több felívelés volt, ám jól hatástalanítottuk őket. A gólom? Szöglet után visszaszereztük a labdát a térfél közepén, volt egy beadás, amit kifejeltek, aztán Katona Bálint úgy lőtte középre, hogy a védő fejjel nem érte el, én combbal átvettem, és a bal sarokba belsőztem. Lábbal az volt az első találatom az idényben, az előző hármat fejeltem, de korábban például Szegeden is betaláltam két idény alatt hétszer – szabad- vagy szögletrúgások után. Rendszeresen játszom, Nemanja Antonovtól extra jó beadások érkeznek, és bár több jól fejelő labdarúgónk is van, rendre érzem, az ellenfelek a pontrúgásoknál megkülönböztetett figyelmet fordítanak a semlegesítésemre, a Paksból is Windecker József végig szorosan ott volt mellettem."

Négy fordulóval a befejezés előtt a Nyíregyháza tíz ponttal vezet a tizenegyedik, azaz kieső helyen álló DVTK előtt, s ha pénteken nyer Újpesten, matematikailag is bennmarad. A fővárosi klub amúgy különös helyet foglal el a Temesvári család életében, hiszen a nagypapa, idősebb Temesvári Miklós a Nyíregyháza mellett Újpesten is sikeres éveket töltött el vezetőedzőként, az édesapa, Temesvári Miklós pedig futballozott a lila-fehéreknél.

„Nekem nem lesz különleges a pénteki bajnoki, hiszen nem játszottam Újpesten, ugyanakkor a nagypapa négy évig volt ott edző, figyelemre méltó eredményeket ért el, apu pedig ott lett NB I-es labdarúgó… – mondta még Temesvári Attila. – Édesapámnak április tizenkilencedikén lesz a születésnapja, a család nagy része kint lesz a mérkőzésen, amelyen biztosan jó lesz a hangulat, és persze meg akarjuk nyerni. Az edzőnk, Bódog Tamás belénk nevelte ezt a magabiztosságot, megvan a játékstílusunk, szóval igenis a három pont megszerzése a célunk."