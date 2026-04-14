Temesvári Attila védőként az egyik legeredményesebb Szpari-játékos

Z. A.
2026.04.14. 11:43
Temesvári Attila (balra) (Fotó: Czinege Melinda)
NB I Temesvári Attila Nyíregyháza Spartacus
Nemcsak jól védekezik, gólerős is Temesvári Attila, aki abban bízik, hogy a Nyíregyháza Spartacus pénteken matematikailag is biztossá teszi a bennmaradását.

Egy pillanatig sem volt kérdéses, melyik csapat szerzi meg a három pontot a Nyíregyháza Spartacus–Paksi FC bajnokin, a 2–0-s végeredmény egyértelműen a vendégek számára tűnik hízelgőnek. Nemanja Antonov találatával már a 9. percben vezetett a Spartacus (a szerb labdarúgó 2023. december 16-a után volt ismét eredményes az élvonalban), és ha helyzeteit jó arányban használja ki, már az első félidő végére jelentős előnyt alakíthatott volna ki. A szálakat végül Temesvári Attila varrta el a 71. percben, aki tavasszal igazi vezérré nőtte ki magát: nem hogy végig játszotta az összes mérkőzést, de belső védőként három gólt is szerzett (összesen pedig négyet), és csak három támadó, a hatgólos Muhamed Tijani, valamint az egyaránt ötször betaláló Bright Edomwonyi és Marko Kvasina előzi meg a házi góllövőlistán!

„Már az első félidőben volt négy-öt nagy lehetőségünk, nyomás alatt tartottuk a Paksot, sok labdát szereztünk, veszélyes támadásokat vezettünk… – tekintett vissza a találkozóra Temesvári Attila. – A szünetben mondtuk az öltözőben, ugyanígy kell folytatni, a lehető leghamarabb szerezzük meg a második gólt, nehogy a kihagyott helyzetek megbosszulják magukat. Tudtuk, az ellenfél változtat a második félidőre, érkezett is két fizikailag erős, jól fejelő támadó, még több felívelés volt, ám jól hatástalanítottuk őket. A gólom? Szöglet után visszaszereztük a labdát a térfél közepén, volt egy beadás, amit kifejeltek, aztán Katona Bálint úgy lőtte középre, hogy a védő fejjel nem érte el, én combbal átvettem, és a bal sarokba belsőztem. Lábbal az volt az első találatom az idényben, az előző hármat fejeltem, de korábban például Szegeden is betaláltam két idény alatt hétszer – szabad- vagy szögletrúgások után. Rendszeresen játszom, Nemanja Antonovtól extra jó beadások érkeznek, és bár több jól fejelő labdarúgónk is van, rendre érzem, az ellenfelek a pontrúgásoknál megkülönböztetett figyelmet fordítanak a semlegesítésemre, a Paksból is Windecker József végig szorosan ott volt mellettem."

Négy fordulóval a befejezés előtt a Nyíregyháza tíz ponttal vezet a tizenegyedik, azaz kieső helyen álló DVTK előtt, s ha pénteken nyer Újpesten, matematikailag is bennmarad. A fővárosi klub amúgy különös helyet foglal el a Temesvári család életében, hiszen a nagypapa, idősebb Temesvári Miklós a Nyíregyháza mellett Újpesten is sikeres éveket töltött el vezetőedzőként, az édesapa, Temesvári Miklós pedig futballozott a lila-fehéreknél.

„Nekem nem lesz különleges a pénteki bajnoki, hiszen nem játszottam Újpesten, ugyanakkor a nagypapa négy évig volt ott edző, figyelemre méltó eredményeket ért el, apu pedig ott lett NB I-es labdarúgó… – mondta még Temesvári Attila. – Édesapámnak április tizenkilencedikén lesz a születésnapja, a család nagy része kint lesz a mérkőzésen, amelyen biztosan jó lesz a hangulat, és persze meg akarjuk nyerni. Az edzőnk, Bódog Tamás belénk nevelte ezt a magabiztosságot, megvan a játékstílusunk, szóval igenis a három pont megszerzése a célunk."

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. ETO FC

29

17

8

4

58–29

+29 

59 

  2. Ferencvárosi TC

28

17

5

6

55–29

+26 

56 

  3. Debreceni VSC

29

12

10

7

41–34

+7 

46 

  4. Zalaegerszegi TE

29

12

9

8

43–35

+8 

45 

  5. Paksi FC

29

12

8

9

54–41

+13 

44 

  6. Kisvárda

29

11

7

11

33–42

–9 

40 

  7. Puskás Akadémia

28

11

6

11

35–37

–2 

39 

  8. Újpest FC

29

10

7

12

40–46

–6 

37 

  9. Nyíregyháza Spartacus

29

9

8

12

40–46

–6 

35 

10. MTK Budapest

29

8

8

13

50–58

–8 

32 

11. Diósgyőri VTK

29

5

10

14

36–52

–16 

25 

12. Kazincbarcika

29

5

2

22

27–63

–36 

17 

 

 

