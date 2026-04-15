Robbie Keane: Amikor a Puskás Akadémia idejön, mindig erőn felül harcol
LABDARÚGÓ NB I
A 26. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉSEN
FERENCVÁROSI TC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 2–1 (2–1)
Budapest, Groupama Aréna, 7155 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Joseph (39.), Kanikovszki (45.), ill. Lukács D. (34.)
Robbie KEANE, a Ferencváros vezetőedzője
– A játékosok a fordítás miatt talán elkerülték a félidei fejmosást, de miért kellett megint az eredmény után futniuk?
– Sajnos kaptunk egy gólt, talán nem kellett volna, Toon Raemaekers elcsúszott... Viszont gratulálok a játékosoknak, mert nem esett szét a játék, és erős jellemmel megfordították a meccset. A bajnokság ezen szakaszában néha fent vagyunk, néha lent, de nincs fontosabb a győzelemnél.
– A második félidőben miért nem sikerült több minőségi helyzetet kialakítaniuk?
– Nem tudom. Örültem volna, ha többször veszélyeztetünk, talán az idegek, az izgalom miatt kissé megtorpant a csapat. Ugyanakkor az is igaz, hogy amikor a Puskás Akadémia idejön, mindig erőn felül harcol.
– A vasárnapi, ETO elleni mérkőzés a mentális tényezőkön dőlhet el?
– Természetesen, hiszen a futballban minden a mentalitáson múlik. Nehéz meccs jön, elismerésre méltó idénye van a riválisunknak, viszont annak ellenére, milyen nehéz dolgunk van tizennyolc külföldi játékos versenyben tartásával, nekünk is kiemelkedő eredményeink voltak, főleg Európában.
HORNYÁK Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője
– A múlt pénteki vereség után azt mondta, a Fradi ellen a cél az ETO elleni hibák kijavítása: ez mennyire sikerült?
– Ez a mérkőzés már reális képet alkotott rólunk. Sokkal jobbak voltunk, mint az ETO elleni meccsen, végig pariban voltunk a Fradival. Nagyon örültem a vezető gólnak, viszont gyorsan kaptunk kettőt. A végéig próbálkoztunk, de vagy Dibusz Dénes védései, vagy a védők jó közbelépései megakadályozták az egyenlítést.
– A cserék hoztak változást?
– A csapatmunka volt inkább teljesen ellentétes, és igazából ez tölt el örömmel. A Ferencvárosnak jár a gratuláció az eredmény miatt, de nekem örömteli, hogy a kétezerötös, kétezerhatos, kétezerhetes korosztályt bevetve így játszott a csapat. Ilyenkor nehéz a Fradi ellen, az elmúlt években nagy csatákat vívtunk, de már csak néhány hírmondó maradt azokból a játékosokból, akik ugyanitt küzdöttek a zöld-fehérek ellen.
– Látja a fejlődést a fiatalokon?
– Az újjáépítésen dolgozunk, ez érezhető a teljesítményen is, nehéz ennyi vereséget megemészteni. Viszont sok lehetőséget adunk a fiataloknak, és ahogy ma játszott a csapat, úgy ki lehet kapni. Rövid időnk volt felkészülni erre a meccsre, de a munkával elégedett vagyok.
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Ferencvárosi TC
|29
|18
|5
|6
|57–30
|+27
|59
|2. ETO FC Győr
|29
|17
|8
|4
|58–29
|+29
|59
|3. Debreceni VSC
|29
|12
|10
|7
|41–34
|+7
|46
|4. Zalaegerszegi TE
|29
|12
|9
|8
|43–35
|+8
|45
|5. Paksi FC
|29
|12
|8
|9
|54–41
|+13
|44
|6. Kisvárda
|29
|11
|7
|11
|33–42
|–9
|40
|7. Puskás Akadémia
|29
|11
|6
|12
|36–39
|–3
|39
|8. Újpest FC
|29
|10
|7
|12
|40–46
|–6
|37
|9. Nyíregyháza Spartacus
|29
|9
|8
|12
|40–46
|–6
|35
|10. MTK Budapest
|29
|8
|8
|13
|50–58
|–8
|32
|11. Diósgyőri VTK
|29
|5
|10
|14
|36–52
|–16
|25
|12. Kazincbarcika
|29
|5
|2
|22
|27–63
|–36
|17