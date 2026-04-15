Robbie Keane: Amikor a Puskás Akadémia idejön, mindig erőn felül harcol

MOHAI DOMINIK
2026.04.15. 08:30
Robbie Keane (jobbra) erős jellemű fordításról, Hornyák Zsolt (balra) szerint úgy ki lehet kapni, ahogy kedden tették (Fotó: Árvai Károly)
NB I Puskás Akadémia Robbie Keane Hornyák Zsolt Ferencváros
Ahogy beszámoltunk róla, a Ferencváros a 26. forduló bepótolt mérkőzésén 2–1-re legyőzte a Puskás Akadémiát. Így látták a mérkőzést a szakvezetők.

LABDARÚGÓ NB I
A 26. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉSEN

FERENCVÁROSI TC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 2–1 (2–1) 
Budapest, Groupama Aréna, 7155 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Joseph (39.), Kanikovszki (45.), ill. Lukács D. (34.)

Robbie KEANE, a Ferencváros vezetőedzője

– A játékosok a fordítás miatt talán elkerülték a félidei fejmosást, de miért kellett megint az eredmény után futniuk?     
– Sajnos kaptunk egy gólt, talán nem kellett volna, Toon Raemaekers elcsúszott... Viszont gratulálok a játékosoknak, mert nem esett szét a játék, és erős jellemmel megfordították a meccset. A bajnokság ezen szakaszában néha fent vagyunk, néha lent, de nincs fontosabb a győzelemnél.

– A második félidőben miért nem sikerült több minőségi helyzetet kialakítaniuk?     
– Nem tudom. Örültem volna, ha többször veszélyeztetünk, talán az idegek, az izgalom miatt kissé megtorpant a csapat. Ugyanakkor az is igaz, hogy amikor a Puskás Akadémia idejön, mindig erőn felül harcol. 

– A vasárnapi, ETO elleni mérkőzés a mentális tényezőkön dőlhet el?     
– Természetesen, hiszen a futballban minden a mentalitáson múlik. Nehéz meccs jön, elismerésre méltó idénye van a riválisunknak, viszont annak ellenére, milyen nehéz dolgunk van tizennyolc külföldi játékos versenyben tartásával, nekünk is kiemelkedő eredményeink voltak, főleg Európában.

HORNYÁK Zsolt, a Puskás Akadémia vezetőedzője

–  A múlt pénteki vereség után azt mondta, a Fradi ellen a cél az ETO elleni hibák kijavítása: ez mennyire sikerült?     
– Ez a mérkőzés már reális képet alkotott rólunk. Sokkal jobbak voltunk, mint az ETO elleni meccsen, végig pariban voltunk a Fradival. Nagyon örültem a vezető gólnak, viszont gyorsan kaptunk kettőt. A végéig próbálkoztunk, de vagy Dibusz Dénes védései, vagy a védők jó közbelépései megakadályozták az egyenlítést.

– A cserék hoztak változást?     
– A csapatmunka volt inkább teljesen ellentétes, és igazából ez tölt el örömmel. A Ferencvárosnak jár a gratuláció az eredmény miatt, de nekem örömteli, hogy a kétezerötös, kétezerhatos, kétezerhetes korosztályt bevetve így játszott a csapat. Ilyenkor nehéz a Fradi ellen, az elmúlt években nagy csatákat vívtunk, de már csak néhány hírmondó maradt azokból a játékosokból, akik ugyanitt küzdöttek a zöld-fehérek ellen.

– Látja a fejlődést a fiatalokon?     
– Az újjáépítésen dolgozunk, ez érezhető a teljesítményen is, nehéz ennyi vereséget megemészteni. Viszont sok lehetőséget adunk a fiataloknak, és ahogy ma játszott a csapat, úgy ki lehet kapni. Rövid időnk volt felkészülni erre a meccs­re, de a munkával elégedett vagyok.

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Ferencvárosi TC29185657–30+27 59 
2. ETO FC Győr29178458–29+29 59 
3. Debreceni VSC291210741–34+7 46 
4. Zalaegerszegi TE29129843–35+8 45 
5. Paksi FC29128954–41+13 44 
6. Kisvárda291171133–42–9 40 
7. Puskás Akadémia291161236–39–3 39 
8. Újpest FC291071240–46–6 37 
9. Nyíregyháza Spartacus29981240–46–6 35 
10. MTK Budapest29881350–58–8 32 
11. Diósgyőri VTK295101436–52–16 25 
12. Kazincbarcika29522227–63–36 17 

 

