Robbie Keane: Amikor a Puskás Akadémia idejön, mindig erőn felül harcol

LABDARÚGÓ NB I

A 26. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉSEN

FERENCVÁROSI TC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 2–1 (2–1)

Budapest, Groupama Aréna, 7155 néző. Vezette: Rúsz

Gólszerző: Joseph (39.), Kanikovszki (45.), ill. Lukács D. (34.)

Robbie KEANE, a Ferencváros vezetőedzője

– A játékosok a fordítás miatt talán elkerülték a félidei fejmosást, de miért kellett megint az eredmény után futniuk?

– Sajnos kaptunk egy gólt, talán nem kellett volna, Toon Raemaekers elcsúszott... Viszont gratulálok a játékosoknak, mert nem esett szét a játék, és erős jellemmel megfordították a meccset. A bajnokság ezen szakaszában néha fent vagyunk, néha lent, de nincs fontosabb a győzelemnél.

– A második félidőben miért nem sikerült több minőségi helyzetet kialakítaniuk?

– Nem tudom. Örültem volna, ha többször veszélyeztetünk, talán az idegek, az izgalom miatt kissé megtorpant a csapat. Ugyanakkor az is igaz, hogy amikor a Puskás Akadémia idejön, mindig erőn felül harcol.

– A vasárnapi, ETO elleni mérkőzés a mentális tényezőkön dőlhet el?

– Természetesen, hiszen a futballban minden a mentalitáson múlik. Nehéz meccs jön, elismerésre méltó idénye van a riválisunknak, viszont annak ellenére, milyen nehéz dolgunk van tizennyolc külföldi játékos versenyben tartásával, nekünk is kiemelkedő eredményeink voltak, főleg Európában.