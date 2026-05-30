Nemzeti Sportrádió

Az olimpiai bajnok Varfolomeev nyerte az egyéni összetettet az rg Eb-n

2026.05.30. 16:17
Fotó: Getty Images
Címkék
Darja Varfolomeev rg ritmikus gimnasztika ritmikus gimnasztika Eb
Az olimpiai aranyérmes német Darja Varfolomeev nyerte az egyéni összetett döntőt szombaton a Várnában zajló ritmikus gimnasztika Európa-bajnokságon.

Az oroszországi Barnaulban született Varfolomeevnek már csak ez az egy cím hiányzott a dicsőséglistájáról, hiszen 2024-ben Párizsban olimpiai bajnok lett, illetve 16 világ- és immár nyolc Európa-bajnoki érme van.

A szombati finálé során karikával ő gyűjtötte a legtöbb pontot (29,750), majd labdával számos hibát elkövetett és csak hatodik lett (27,400). A folytatásban buzogánnyal remekelt (31,000), és mivel a szalaggyakorlatára 29,550 pontot kapott, 120,150 ponttal aranyérmet nyert.

Az ezüstérmet a hazaiak kedvence, Sztiliana Nikolova szerezte meg, aki nyolc világbajnoki és immár 14 Európa-bajnoki éremmel büszkélkedhet. A harmadik az ukrán Tajszija Onofrijcsuk lett.

Darja Varfolomeev rg ritmikus gimnasztika ritmikus gimnasztika Eb
Legfrissebb hírek

Ritmikus gimnasztika Eb: Pigniczki Fanni 33. lett egyéni összetettben

Torna
21 órája

Ritmikus gimnasztika: Pigniczki az összetett 27. helyéről várja a folytatást az Eb-n

Torna
2026.05.28. 18:38

Ritmikus gimnasztika: Pigniczki Fanni nem helyezésben, hanem minőségben gondolkodik az Európa-bajnokságon

Torna
2026.05.19. 12:58

Ritmikus gimnasztika: összetettben negyedik lett az együttes kéziszer csapat Portugáliában

Torna
2026.05.18. 09:28

Ritmikus gimnasztika Eb: kihirdették a magyar keretet

Egyéb egyéni
2026.05.13. 18:37

Bártenderként a férfiak között is varázsol a korábbi magyar válogatott rg-s

Egyéb egyéni
2026.04.21. 11:27

Ritmikus gimnasztika: két éremmel zárt a magyar csapat Franciaországban

Torna
2026.04.05. 18:00

Új pontozási technológia a ritmikus gimnasztikázóknál

Torna
2026.03.26. 12:18
Ezek is érdekelhetik