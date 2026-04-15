Nemzeti Sportrádió

Gruber Zsombor: Az ETO ellen dől el minden

2026.04.15. 00:06
null
Címkék
labdarúgás FTC Lukács Dániel PAFC Gruber Zsombor
A labdarúgó NB I 26. fordulójából elhalasztott mérkőzésen a Ferencváros hazai pályán 2–1-re legyőzte a Puskás Akadémiát. A mérkőzést követően Gruber Zsombor, az FTC játékosa és Lukács Dániel, a PAFC csatára értékelte csapata teljesítményét.
Labdarúgó NB I
7 órája

Ismét hátrányból állt fel az FTC, amely pontszámban utolérte és meg is előzte az élen álló ETO-t

A győztes zöld-fehérek helyzeti előnyből várhatják a vasárnapi, győri szuperrangadót. Az ezúttal is betaláló Lukács Dániel a góllövőlista élére állt.

LABDARÚGÓ NB I
A 26. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉSEN

FERENCVÁROSI TC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 2–1 (2–1) 
Budapest, Groupama Aréna, 7155 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Joseph (39.), Kanikovszki (45.), ill. Lukács D. (34.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

AZ ÁLLÁS 
1. Ferencvárosi TC29185657–30+27 59 
2. ETO FC Győr29178458–29+29 59 
3. Debreceni VSC291210741–34+7 46 
4. Zalaegerszegi TE29129843–35+8 45 
5. Paksi FC29128954–41+13 44 
6. Kisvárda291171133–42–9 40 
7. Puskás Akadémia291161236–39–3 39 
8. Újpest FC291071240–46–6 37 
9. Nyíregyháza Spartacus29981240–46–6 35 
10. MTK Budapest29881350–58–8 32 
11. Diósgyőri VTK295101436–52–16 25 
12. Kazincbarcika29522227–63–36 17 

 


 

 

