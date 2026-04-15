Gruber Zsombor: Az ETO ellen dől el minden

A labdarúgó NB I 26. fordulójából elhalasztott mérkőzésen a Ferencváros hazai pályán 2–1-re legyőzte a Puskás Akadémiát. A mérkőzést követően Gruber Zsombor, az FTC játékosa és Lukács Dániel, a PAFC csatára értékelte csapata teljesítményét.
Labdarúgó NB I
7 órája
Ismét hátrányból állt fel az FTC, amely pontszámban utolérte és meg is előzte az élen álló ETO-t
A győztes zöld-fehérek helyzeti előnyből várhatják a vasárnapi, győri szuperrangadót. Az ezúttal is betaláló Lukács Dániel a góllövőlista élére állt.
LABDARÚGÓ NB I
A 26. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉSEN
FERENCVÁROSI TC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 2–1 (2–1)
Budapest, Groupama Aréna, 7155 néző. Vezette: Rúsz
Gólszerző: Joseph (39.), Kanikovszki (45.), ill. Lukács D. (34.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Ferencvárosi TC
|29
|18
|5
|6
|57–30
|+27
|59
|2. ETO FC Győr
|29
|17
|8
|4
|58–29
|+29
|59
|3. Debreceni VSC
|29
|12
|10
|7
|41–34
|+7
|46
|4. Zalaegerszegi TE
|29
|12
|9
|8
|43–35
|+8
|45
|5. Paksi FC
|29
|12
|8
|9
|54–41
|+13
|44
|6. Kisvárda
|29
|11
|7
|11
|33–42
|–9
|40
|7. Puskás Akadémia
|29
|11
|6
|12
|36–39
|–3
|39
|8. Újpest FC
|29
|10
|7
|12
|40–46
|–6
|37
|9. Nyíregyháza Spartacus
|29
|9
|8
|12
|40–46
|–6
|35
|10. MTK Budapest
|29
|8
|8
|13
|50–58
|–8
|32
|11. Diósgyőri VTK
|29
|5
|10
|14
|36–52
|–16
|25
|12. Kazincbarcika
|29
|5
|2
|22
|27–63
|–36
|17
