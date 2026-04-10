Kis Károly visszatért legnagyobb sikerei helyszínére

2026.04.10. 07:31
Emlék 2011-ből: Kis Károly a paksiak csapatbuszának lépcsőjén (Fotó: Nemzeti Sport)
Kis Károly Paks Haraszti Zsolt
Ismét Pakson dolgozik Kis Károly, visszatért a tolnaiakhoz a klub történetének egyik legeredményesebb szakembere. A tréner ezúttal nem a kispadon, hanem Haraszti Zsolt ügyvezető közvetlen segítőjeként tevékenykedik a zöld-fehér klubnál, elsődleges feladata a játékosmegfigyelés és a szakmai döntések előkészítése – számolt be róla a heol.hu.

Kis Károly neve aranybetűkkel íródott be a paksi labdarúgás történetébe: vezetőedzőként a 2010–11-es idényben NB I-es ezüstérmet szerzett és megnyerte a Ligakupát a csapattal. A szakember most új szerepkörben tér vissza, hogy tapasztalatával segítse az együttest – a megkeresés váratlanul érte, de nagy örömmel mondott igent a feladatra. Az elmúlt időszakban tudatosan készült a visszatérésre: életmódváltáson esett át, fizikailag és szellemileg is csúcsformában érzi magát.

„Nagyon örültem a lehetőségnek, egy olyan csapathoz tértem vissza, amely az utóbbi években is meghatározó volt az élvonalban – fogalmazott Kis Károly a vármegyei portálnak. – Számomra ez egy új időszak kezdete, teljesen megújulva, nagy lendülettel álltam bele a munkába. A feladatom a játékosok feltérképezése, megfigyelése, a szakmai stáb munkájának segítése és a szakmai döntések előkészítése. Fontos a fiatalszabálynak való megfelelés, így sok mérkőzést nézek meg, hogy naprakész legyek a mezőnyt illetően.”

A szakember azért járja majd folyamatosan a pályákat, hogy kiemelt figyelmet fordítson a Paks kölcsönben lévő labdarúgóira, valamint azokra a fiatal tehetségekre, akik a jövőben megfelelhetnek a klub filozófiájának.

A klub ügyvezetője, Haraszti Zsolt hangsúlyozta, hogy a közös munka felelevenítése kézenfekvő volt, hiszen Kis Károly szakértelme megkérdőjelezhetetlen.

„A klub második legeredményesebb edzőjéről beszélünk, akinek nagyon sokat köszönhet a Paks. Jelenleg az én munkámat segíti az átigazolandó játékosok feltérképezésével és szakmai tanácsokkal. Napi szinten egyeztetünk, és örömmel dolgozunk újra együtt” – mondta az ügyvezető, hozzátéve: az edző felkészültségéhez és attitűdjéhez jobban illene a kispad, és bízik benne, hogy kap még fajsúlyos feladatot a magyar labdarúgásban.

 

