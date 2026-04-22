Nemzeti Sportrádió

Három légiós is kikerült a DVTK keretéből

P. GY. B. P. GY. B.
2026.04.22. 10:39
Ivan Saponjics sem lép pályára az utolsó három bajnokin (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
A labdarúgó NB I-ben szereplő Diósgyőri VTK a hivatalos oldalán jelentette be, hogy a második csapathoz került Lirim Kastrati, Peter Ambrose és Ivan Saponjics is.

Lirim Kastrati, Ivan Saponjics és Peter Ambrose kikerült a Diósgyőr első csapatának keretéből, így ők már nem lépnek pályára az NB I-ből kieső csapat utolsó három bajnokiján.

„Ebben a helyzetben nem vesztegethetünk el egyetlen percet sem, nekünk már nem a bajnokság hajrájára, hanem a következő idényre és évekre kell készülnünk” – fogalmazott Vincze Richárd, a DVTK sportigazgatója Takács Péter vezetőedzői megbízatásának bejelentésekor szombat este.

„Peter Ambrose, Lirim Kastrati és Ivan Saponjics nem szerepel a jövő évi elképzeléseinkben, így a maradék három bajnokin sem lépnek már pályára – tette hozzá a sportvezető szerda délelőtt a klub hivatalos honlapján. – A három légiósnak a DVTK második csapatában adunk edzéslehetőséget, és helyettük újabb diósgyőri akadémisták látogatják Takács Péter foglalkozásait.”

Ivan Saponjics 2025 nyarán érkezett a kieső fehérváriaktól, a DVTK-nál 17 bajnokin háromszor volt eredményes. Az ősszel csapat nélkül lévő Lirim Kastrati a télen csatlakozott a diósgyőriekhez, ahol hat bajnokin kapott lehetőséget, míg Peter Ambrose szintén hatszor játszott, de csak egyszer nevezeték a kezdőbe, gólt nem szerzett.

 

 

Ezek is érdekelhetik