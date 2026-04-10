Borbély Balázs: Mi és a Ferencváros küzdünk a bajnoki címért!
Az ETO FC négy gólt rúgva győzött a Puskás Akadémia otthonában. A felcsúti mérkőzést követően Borbély Balázs értékelt, s elárulta, az idény elején aláírta volna azt az eredménysort, amit eddig elértek, sőt a győriek mestere kijelentette: küzdenek a bajnoki címért.
Hornyák Zsolt: Lehet hibákat elkövetni, de nagyobb szívvel kell játszani
A 4–1-es hazai vereséget követően a Puskás Akadémia vezetőedzője érthetően csalódottan értékelte saját csapata produkcióját. Hornyák Zsolt szerint sok hibával futballoztak az ETO ellen, több gólt is ajándékoztak a listavezetőnek.
LABDARÚGÓ NBI
29. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–ETO FC 1–4 (0–1)
Felcsút, Pancho Aréna, 2685 néző. Vezette: Káprály
Gólszerző: Magyar Zs. (90+2.), ill. Vitális (16.), Csinger (50.), Benbuali (67.), Njie (69.)
Labdarúgó NB I
3 órája
ETO-fieszta Felcsúton! A győriek négy gólt szerezve őrizték meg vezető pozíciójukat a tabellán
Borbély Balázs együttese az idényben harmadszor is legyőzte a Puskás Akadémiát, és ha csak rövid időre is, de hatpontosra növelte előnyét a tabella élén.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC Győr
|29
|17
|8
|4
|58–29
|+29
|59
|2. Ferencvárosi TC
|28
|17
|5
|6
|55–29
|+26
|56
|3. Zalaegerszegi TE
|28
|12
|9
|7
|43–32
|+11
|45
|4. Debreceni VSC
|28
|12
|9
|7
|41–34
|+7
|45
|5. Paksi FC
|28
|12
|8
|8
|54–39
|+15
|44
|6. Puskás Akadémia
|28
|11
|6
|11
|35–37
|–2
|39
|7. Kisvárda
|28
|11
|6
|11
|33–42
|–9
|39
|8. Újpest FC
|28
|9
|7
|12
|37–46
|–9
|34
|9. Nyíregyháza Spartacus
|28
|8
|8
|12
|38–46
|–8
|32
|10. MTK Budapest
|28
|7
|8
|13
|47–58
|–11
|29
|11. Diósgyőri VTK
|29
|5
|10
|14
|36–52
|–16
|25
|12. Kazincbarcika
|28
|5
|2
|21
|27–60
|–33
|17
Szendrei Ákos: A győzelem a legfontosabb
Labdarúgó NB I
2026.04.04. 11:07
Ezek is érdekelhetik