Borbély Balázs: Mi és a Ferencváros küzdünk a bajnoki címért!

KAISER TAMÁS
2026.04.10. 21:06
Borbély Balázs elismerte, a bajoki címért harcolnak (Fotó: Kovács Péter)
Az ETO FC négy gólt rúgva győzött a Puskás Akadémia otthonában. A felcsúti mérkőzést követően Borbély Balázs értékelt, s elárulta, az idény elején aláírta volna azt az eredménysort, amit eddig elértek, sőt a győriek mestere kijelentette: küzdenek a bajnoki címért.

Hornyák Zsolt: Lehet hibákat elkövetni, de nagyobb szívvel kell játszani

A 4–1-es hazai vereséget követően a Puskás Akadémia vezetőedzője érthetően csalódottan értékelte saját csapata produkcióját. Hornyák Zsolt szerint sok hibával futballoztak az ETO ellen, több gólt is ajándékoztak a listavezetőnek.

LABDARÚGÓ NBI
29. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–ETO FC 1–4 (0–1) 
Felcsút, Pancho Aréna, 2685 néző. Vezette: Káprály
Gólszerző: Magyar Zs. (90+2.), ill. Vitális (16.), Csinger (50.), Benbuali (67.), Njie (69.)

ETO-fieszta Felcsúton! A győriek négy gólt szerezve őrizték meg vezető pozíciójukat a tabellán

Borbély Balázs együttese az idényben harmadszor is legyőzte a Puskás Akadémiát, és ha csak rövid időre is, de hatpontosra növelte előnyét a tabella élén.

 

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. ETO FC Győr29178458–29+29 59 
2. Ferencvárosi TC28175655–29+26 56 
3. Zalaegerszegi TE28129743–32+11 45 
4. Debreceni VSC28129741–34+7 45 
5. Paksi FC28128854–39+15 44 
6. Puskás Akadémia281161135–37–2 39 
7. Kisvárda281161133–42–9 39 
8. Újpest FC28971237–46–9 34 
9. Nyíregyháza Spartacus28881238–46–8 32 
10. MTK Budapest28781347–58–11 29 
11. Diósgyőri VTK295101436–52–16 25 
12. Kazincbarcika28522127–60–33 17 

 

