A Loki–Fradi rangadón az aranyérem sorsa is tét

ZOMBORI ANDRÁSZOMBORI ANDRÁS
2026.04.05. 10:49
Batik Bence sok nagy meccsel a háta mögött várja az FTC elleni bajnokit (FOTÓ: CZINEGE MELINDA)
FTC NB I DVSC Batik Bence
Nézőcsúcs is lehet Debrecenben a Ferencváros elleni vasárnapi rangadón a labdarúgó NB I-ben, a Loki rutinos játékosa, Batik Bence azt reméli, a DVSC az idény végén is dobogós lesz majd.


 

 

Másodszor tért vissza Felcsútra ellenfélként az előző fordulóban Batik Bence, aki 2024 nyarán igazolt a Puskás Akadémiából a DVSC-be. A védőként és középpályásként is bevethető labdarúgóban van hiányérzet a Pancho Arénában játszott döntetlen miatt, ugyanakkor várja a Ferencváros elleni rangadót, ahol várhatóan újra nagy közönség előtt futballozhat.

„Jól éreztem magam a Puskás Akadémiánál, ám nem mondanám, hogy különleges lett volna a korábbi csapatom ellen játszani: nem volt olyan érzés bennem, mint amikor a Fradi ellen futballozok – mondta lapunknak Batik Bence. – Van bennem hiányérzet az egy egyes döntetlen miatt, ám ez igaz az egész tavaszunkra. Nem akarok már az ETO elleni meccsünkig visszamenni, ha csak az MTK, a Nyíregyháza és a Puskás Akadémia elleni bajnokit nézem, egyértelmű, hogy háromnál sokkal több pontot hozhattunk volna. Jóval nagyobb is lehetne az előnyünk a mögöttünk lévő csapatokkal szemben, de a saját kezünkben van a sorsunk a dobogóért zajló küzdelemben. Mert az első három között akarunk végezni, akkor is, ha korábban kevés szó esett rólunk ilyen tekintetben.”

A DVSC előnye három pont a negyedik helyezett ZTE-vel szemben, mi több, ha vasárnap legyőzi a Ferencvárost, két pontra megközelíti az egy bajnokival kevesebbet játszó címvédőt. Igaz, Bárány Donát válogatottbéli sérülése a legrosszabbkor jött…

„Tavasszal eljutottunk oda, hogy sokkal több helyzetünk van, mint ősszel, ugyanakkor tavaly a kevesebb lehetőséget hatékonyabban használtuk ki – folytatta a 32 éves futballista. – Sajnos, Bárány Donát a görögök elleni meccsen megsérült a válogatottban, a kiválása veszteség, ugyanakkor a mester, Sergio Navarro megtalálta Szuhodovszki Soma új pozícióját, ő már többször is remek teljesítményt nyújtott támadóként, bízom benne, vasárnap is hozza a jó formáját. A bajnoki hajrában fokozódik a nyomás a bennmaradásért küzdő csapatokon, de ez igaz a nagyobb célokért küzdő klubokra is. A Ferencváros nem véletlenül nyert sorozatban hétszer bajnokságot, ám nekünk is jelentős céljaink vannak. Az egyik nagy erényünk, hogy a kudarcot és a sikert is a helyén kezeljük, és bár ezért a bajnokiért is három pontot adnak, nagyon nem mindegy, miként megyünk bele a hajrába. Sokan lesznek a mérkőzésen, azon leszünk, hogy közelebb kerüljünk a táblázaton a Fradihoz…

28. FORDULÓ
Április 4., szombat
Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 2–0
Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 5–1
Újpest FC–MTK Budapest 2–2
Április 5., vasárnap
14.30: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. ETO FC27158453–28+25 53 
2. Ferencvárosi TC26155650–28+22 50 
3. Zalaegerszegi TE28129743–32+11 45 
4. Debreceni VSC27129641–32+9 45 
5. Paksi FC28128854–39+15 44 
6. Kisvárda281161133–42–9 39 
7. Puskás Akadémia261061032–3236 
8. Újpest FC28971237–46–9 34 
9. Nyíregyháza Spartacus27881138–45–7 32 
10. MTK Budapest28781347–58–11 29 
11. Diósgyőri VTK275101234–47–13 25 
12. Kazincbarcika28522127–60–33 17 

 

 

