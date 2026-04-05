A Loki–Fradi rangadón az aranyérem sorsa is tét
Másodszor tért vissza Felcsútra ellenfélként az előző fordulóban Batik Bence, aki 2024 nyarán igazolt a Puskás Akadémiából a DVSC-be. A védőként és középpályásként is bevethető labdarúgóban van hiányérzet a Pancho Arénában játszott döntetlen miatt, ugyanakkor várja a Ferencváros elleni rangadót, ahol várhatóan újra nagy közönség előtt futballozhat.
„Jól éreztem magam a Puskás Akadémiánál, ám nem mondanám, hogy különleges lett volna a korábbi csapatom ellen játszani: nem volt olyan érzés bennem, mint amikor a Fradi ellen futballozok – mondta lapunknak Batik Bence. – Van bennem hiányérzet az egy egyes döntetlen miatt, ám ez igaz az egész tavaszunkra. Nem akarok már az ETO elleni meccsünkig visszamenni, ha csak az MTK, a Nyíregyháza és a Puskás Akadémia elleni bajnokit nézem, egyértelmű, hogy háromnál sokkal több pontot hozhattunk volna. Jóval nagyobb is lehetne az előnyünk a mögöttünk lévő csapatokkal szemben, de a saját kezünkben van a sorsunk a dobogóért zajló küzdelemben. Mert az első három között akarunk végezni, akkor is, ha korábban kevés szó esett rólunk ilyen tekintetben.”
A DVSC előnye három pont a negyedik helyezett ZTE-vel szemben, mi több, ha vasárnap legyőzi a Ferencvárost, két pontra megközelíti az egy bajnokival kevesebbet játszó címvédőt. Igaz, Bárány Donát válogatottbéli sérülése a legrosszabbkor jött…
„Tavasszal eljutottunk oda, hogy sokkal több helyzetünk van, mint ősszel, ugyanakkor tavaly a kevesebb lehetőséget hatékonyabban használtuk ki – folytatta a 32 éves futballista. – Sajnos, Bárány Donát a görögök elleni meccsen megsérült a válogatottban, a kiválása veszteség, ugyanakkor a mester, Sergio Navarro megtalálta Szuhodovszki Soma új pozícióját, ő már többször is remek teljesítményt nyújtott támadóként, bízom benne, vasárnap is hozza a jó formáját. A bajnoki hajrában fokozódik a nyomás a bennmaradásért küzdő csapatokon, de ez igaz a nagyobb célokért küzdő klubokra is. A Ferencváros nem véletlenül nyert sorozatban hétszer bajnokságot, ám nekünk is jelentős céljaink vannak. Az egyik nagy erényünk, hogy a kudarcot és a sikert is a helyén kezeljük, és bár ezért a bajnokiért is három pontot adnak, nagyon nem mindegy, miként megyünk bele a hajrába. Sokan lesznek a mérkőzésen, azon leszünk, hogy közelebb kerüljünk a táblázaton a Fradihoz…
28. FORDULÓ
Április 4., szombat
Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 2–0
Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 5–1
Újpest FC–MTK Budapest 2–2
Április 5., vasárnap
14.30: Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Debreceni VSC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|27
|15
|8
|4
|53–28
|+25
|53
|2. Ferencvárosi TC
|26
|15
|5
|6
|50–28
|+22
|50
|3. Zalaegerszegi TE
|28
|12
|9
|7
|43–32
|+11
|45
|4. Debreceni VSC
|27
|12
|9
|6
|41–32
|+9
|45
|5. Paksi FC
|28
|12
|8
|8
|54–39
|+15
|44
|6. Kisvárda
|28
|11
|6
|11
|33–42
|–9
|39
|7. Puskás Akadémia
|26
|10
|6
|10
|32–32
|0
|36
|8. Újpest FC
|28
|9
|7
|12
|37–46
|–9
|34
|9. Nyíregyháza Spartacus
|27
|8
|8
|11
|38–45
|–7
|32
|10. MTK Budapest
|28
|7
|8
|13
|47–58
|–11
|29
|11. Diósgyőri VTK
|27
|5
|10
|12
|34–47
|–13
|25
|12. Kazincbarcika
|28
|5
|2
|21
|27–60
|–33
|17