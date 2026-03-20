NB I: MTK Budapest–Paksi FC 0–1

NB I: MTK Budapest–Paksi FC

2026.03.20. 19:47
(Fotó: Török Attila)
MTK NB I MTK Budapest Paks labdarúgó NB I Paksi FC NB I 27. forduló
A labdarúgó NB I 27. fordulójában az MTK a Paksot fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

LABDARÚGÓ NB I
27. FORDULÓ

MTK BUDAPEST–PAKSI FC – élőben az NSO-n!
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 20 óra (TV: M4 Sport). Vezeti: Berke

Labdarúgó NB I
9 órája

Kata Mihály: Sikerélmény kell válogatott szünet előtt

KEZDÉS: 20.00. Fontos lépést tehet a bennmaradás felé az MTK Budapest: ha pénteken legyőzi a Paksot hazai pályán, akár hat ponttal is elléphet a Diósgyőrtől.

♦ A 2006-ban induló NB I-es párharcukban ez lesz a 40. összecsapásuk, az örökmérleg 2021-ben billent át a tolnaiak oldalára és egyre nagyobb zöld-fehér fölényt mutat: 12 MTK-diadal, 9 döntetlen, 18 paksi győzelem, 49–66-os gólkülönbség. Ha a kék-fehérek most betalálnak, a következő lesz a tolnaiak elleni jubileumi, 50. góljuk.   

♦ Az előző 12 meccsükből – 2 iksz és 9 tolnai siker mellett – a kék-fehérek csupán egyet tudtak megnyerni, 2024 decemberében az Új Hidegkuti-stadionban 3–1-re. A legutóbbi 4 egymás elleni összecsapásukat kivétel nélkül a paksiak nyerték meg, legutóbb Pakson Böde Dániel két perc alatt elért duplájával 3–1-re.

♦ Amikor a fővárosi gárda volt a házigazda, 8-szor győztek a kék-fehérek, 7-szer a paksiak, 3 bajnokijuk pedig – 2008-ban, 2009-ben és 2023 júliusában – 1–1-es döntetlen lett. Tavaly augusztusban kétgólos hátrányból felállt ugyan az MTK, de Windecker József 82. percben értékesített tizenegyesével 3–2-re a tolnaiak kerekedtek felül.

♦ Holtversenyben ez a két csapat nyeretlen a leghosszabb ideje most az NB I-ben: az előző 7 fordulóban a fővárosiak 4, a tavaszi tabellán utolsó paksiak pedig mindössze 2 pontot gyűjtöttek. Legutóbb mindketten a tavaszi nyitó körben tudtak nyerni: a kék-fehérek Kisvárdán (3–2), az atomvárosiak pedig Felcsúton (2–1).

♦ Az NB I 12 helyszíne közül az Új Hidegkuti Nándor Stadionban esett eddig a legtöbb gól, átlagban 4.31 mérkőzésenként! Ez úgy jött össze, hogy pályaválasztóként az MTK érte el a legtöbb találatot (31), viszont egálban a második legtöbb gólt is kapta (25).

♦ Az MTK 5–3–5-ös mérlegével 6. helyen áll a hazai táblázaton, akárcsak a Paks 5–4–4-gyessel a vendégtabellán.

 

MTK NB I MTK Budapest Paks labdarúgó NB I Paksi FC NB I 27. forduló
Legfrissebb hírek

Ott lép pályára vasárnap az FTC, ahol még sosem vesztett NB I-es mérkőzést

Labdarúgó NB I
6 órája

Megvan, mikor játszik az FTC az ETO és a Puskás Akadémia ellen a labdarúgó NB I-ben

Labdarúgó NB I
7 órája

Visszavonul Németh Krisztián 37-szeres válogatott labdarúgó

Labdarúgó NB I
8 órája

Kata Mihály: Sikerélmény kell válogatott szünet előtt

Labdarúgó NB I
9 órája

Vas Gábor: Nagyon hosszú volt ez az öt hónap

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:57

NB I: kiderült, hány meccset kell kihagynia Colley-nak és Várkonyinak

Labdarúgó NB I
2026.03.18. 18:35

Elfeledett élvonalbeli futballklubok, 3. rész: a Képes Sport újságírója is védte a Fekete Ördögök kapuját

Képes Sport
2026.03.18. 14:13

Zalaegerszegi klubrekordért igazolt Borges az MLS-be – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.03.17. 16:07
Ezek is érdekelhetik