NB I: MTK Budapest–Paksi FC

♦ A 2006-ban induló NB I-es párharcukban ez lesz a 40. összecsapásuk, az örökmérleg 2021-ben billent át a tolnaiak oldalára és egyre nagyobb zöld-fehér fölényt mutat: 12 MTK-diadal, 9 döntetlen, 18 paksi győzelem, 49–66-os gólkülönbség. Ha a kék-fehérek most betalálnak, a következő lesz a tolnaiak elleni jubileumi, 50. góljuk.

♦ Az előző 12 meccsükből – 2 iksz és 9 tolnai siker mellett – a kék-fehérek csupán egyet tudtak megnyerni, 2024 decemberében az Új Hidegkuti-stadionban 3–1-re. A legutóbbi 4 egymás elleni összecsapásukat kivétel nélkül a paksiak nyerték meg, legutóbb Pakson Böde Dániel két perc alatt elért duplájával 3–1-re.

♦ Amikor a fővárosi gárda volt a házigazda, 8-szor győztek a kék-fehérek, 7-szer a paksiak, 3 bajnokijuk pedig – 2008-ban, 2009-ben és 2023 júliusában – 1–1-es döntetlen lett. Tavaly augusztusban kétgólos hátrányból felállt ugyan az MTK, de Windecker József 82. percben értékesített tizenegyesével 3–2-re a tolnaiak kerekedtek felül.

♦ Holtversenyben ez a két csapat nyeretlen a leghosszabb ideje most az NB I-ben: az előző 7 fordulóban a fővárosiak 4, a tavaszi tabellán utolsó paksiak pedig mindössze 2 pontot gyűjtöttek. Legutóbb mindketten a tavaszi nyitó körben tudtak nyerni: a kék-fehérek Kisvárdán (3–2), az atomvárosiak pedig Felcsúton (2–1).

♦ Az NB I 12 helyszíne közül az Új Hidegkuti Nándor Stadionban esett eddig a legtöbb gól, átlagban 4.31 mérkőzésenként! Ez úgy jött össze, hogy pályaválasztóként az MTK érte el a legtöbb találatot (31), viszont egálban a második legtöbb gólt is kapta (25).

♦ Az MTK 5–3–5-ös mérlegével 6. helyen áll a hazai táblázaton, akárcsak a Paks 5–4–4-gyessel a vendégtabellán.