Ott lép pályára vasárnap az FTC, ahol még sosem vesztett NB I-es mérkőzést



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 27. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

MTK BUDAPEST–PAKSI FC

♦ A 2006-ban induló NB I-es párharcukban ez lesz a 40. összecsapásuk, az örökmérleg 2021-ben billent át a tolnaiak oldalára és egyre nagyobb zöld-fehér fölényt mutat: 12 MTK-diadal, 9 döntetlen, 18 paksi győzelem, 49–66-os gólkülönbség. Ha a kék-fehérek most betalálnak, a következő lesz a tolnaiak elleni jubileumi, 50. góljuk.

♦ Az előző 12 meccsükből – 2 iksz és 9 tolnai siker mellett – a kék-fehérek csupán egyet tudtak megnyerni, 2024 decemberében az Új Hidegkuti-stadionban 3–1-re. A legutóbbi 4 egymás elleni összecsapásukat kivétel nélkül a paksiak nyerték meg, legutóbb Pakson Böde Dániel két perc alatt elért duplájával 3–1-re.

♦ Amikor a fővárosi gárda volt a házigazda, 8-szor győztek a kék-fehérek, 7-szer a paksiak, 3 bajnokijuk pedig – 2008-ban, 2009-ben és 2023 júliusában – 1–1-es döntetlen lett. Tavaly augusztusban kétgólos hátrányból felállt ugyan az MTK, de Windecker József 82. percben értékesített tizenegyesével 3–2-re a tolnaiak kerekedtek felül.

♦ Holtversenyben ez a két csapat nyeretlen a leghosszabb ideje most az NB I-ben: az előző 7 fordulóban a fővárosiak 4, a tavaszi tabellán utolsó paksiak pedig mindössze 2 pontot gyűjtöttek. Legutóbb mindketten a tavaszi nyitó körben tudtak nyerni: a kék-fehérek Kisvárdán (3–2), az atomvárosiak pedig Felcsúton (2–1).

♦ Az NB I 12 helyszíne közül az Új Hidegkuti Nándor Stadionban esett eddig a legtöbb gól, átlagban 4.31 mérkőzésenként! Ez úgy jött össze, hogy pályaválasztóként az MTK érte el a legtöbb találatot (31), viszont egálban a második legtöbb gólt is kapta (25).

♦ Az MTK 5–3–5-ös mérlegével 6. helyen áll a hazai táblázaton, akárcsak a Paks 5–4–4-gyessel a vendégtabellán.

SZOMBAT

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–DIÓSGYŐRI VTK

♦ Az összes bajnoki mérkőzést tekintve a 66. keleti rangadó, köztük a 30. élvonalbeli ütközetük következik. Az NB I-es párharcuk eddig abszolút kiegyenlített: 9 döntetlen mellett mindkét csapat 10-szer tudott nyerni, ráadásul a gólkülönbségük 29–29. Tizenegy olyan élvonalbeli meccsük volt, amelyen legalább az egyik csapat nem talált be, így nem meglepő, hogy a gólátlag igen alacsony, mindössze 2.0/meccs.

(Megjegyzés: az 1984 júniusában a pályán 7–2-es vendéggyőzelemmel véget érő diósgyőri mérkőzésük eredményét bundázás miatt az MLSZ törölte, majd 0–0-val igazolta, pontot viszont egyik csapat sem kapott, sőt, a következő bajnokságot –4 ponttal a másodosztályban kezdték. Ez a meccs a statisztikában nálunk is döntetlenként szerepel.)

♦ Az NB I-ben legutóbb 2009 októberében ikszeltek, azóta 5-ször nyert a DVTK, 3-szor a Nyíregyháza. 2025-ben két egygólos Szpari-sikert két diósgyőri diadal követett. Decemberben Miskolcon úgy nyert 2–0-ra a DVTK, hogy Katona Levente kiállítása miatt a 47. percről emberelőnyben játszhatott.

♦ Az élvonalban a nyírségi gárda pályaválasztása mellett jelentős a hazaiak fölénye, hiszen 7 győzelem és 5 iksz mellett a vendég diósgyőriek csupán 3 sikert tudnak felmutatni. Ezeket 2015 májusában (1–2), 2024 októberében (0–2), illetve tavaly augusztusban (1–4) érték el. Utóbbi a Diósgyőr 2023-as feljutása óta a csapat legfölényesebb idegenbeli sikere az élvonalban, a 2024-es találkozó pedig arról marad emlékezetes, hogy a DVTK lett az első vendégcsapat, amely mind a 3 pontot elvitte a Nyíregyháza új stadionjából.

♦ Bár a nyírségi együttes nyeretlen maradt az előző 2 fordulóban (1 döntetlen, 1 vereség), 4–3–1-es mérlegével és jobb gólkülönbségével még így is vezeti a tavaszi tabellát – igaz, az FTC egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.

♦ A kiesésre álló, 11. DVTK-nak eddig nem jött be az edzőváltás, hiszen Nebojsa Vignjevics érkezése óta még nem győztek a piros-fehérek. Sőt, az MTK elleni fővárosi 1–1 után legutóbb hazai pályán 4–0-ra kikaptak borsodi riválisuktól, az így is tetemes hátránnyal utolsó Kazincbarcikától. A diósgyőriek ilyen súlyos vereséget ezt megelőzően 2021 májusában, a Fehérvártól szenvedtek el az NB I-ben.

♦ A Barcikától elszenvedett vereséget követő napon távozott posztjáról Kovács Zoltán sportigazgató, akit Vincze Richárd követ. Ő eddig a klub akadémiájának volt a szakmai igazgatója, illetve tavaly tavasszal egy vesztes mérkőzésen átmenetileg az első csapatot is irányította. A váltás hatására a diósgyőri szervezett szurkolói csoportok jelezték, hogy visszatérnek a lelátóra, így telt házat, több mint 8000 nézőt várnak a nyíregyházi összecsapásra.

♦ A Szpari pontjainak alig több mint egyharmadát gyűjtötte be saját közönsége előtt, 29-ből 11-et, 2–5–6-os mérlegével pedig csupán a Barcikát előzi meg a hazai táblázaton.

♦ A DVTK vendégként eddig a legrosszabbul teljesített a mezőnyből, a mérlege 2–3–8, és házon kívül – egyedüli csapatként – mindig kapott gólt ebben a bajnokságban.

♦ A Nyíregyháza vezetőedzője, Bódog Tamás 2016 és 2018 között 46 mérkőzésen irányította a Diósgyőrt, ám a Szpari ellen egyszer sem dirigálta a miskolciakat, hiszen a nyírségi csapat akkoriban a másodosztályban szerepelt.

♦ A DVTK-ból hiányozni fog a tavasszal 3 gólt szerző csatár, Lamin Colley, aki a múlt heti kiállítása miatt egy meccsre szóló eltiltás kapott.

ZALAEGERSZEGI TE FC–ÚJPEST FC

♦ Ez a forduló legnagyobb múltú párosítása, hiszen már 96-szor találkoztak a legfelső osztályban. Az örökmérleg a lila-fehérek jelentős fölényét mutatja, hiszen míg a ZTE 24-szer, az Újpest 50-szer diadalmaskodott, a döntetlenek száma pedig 22.

♦ Az előző 3 meccsükön mindegyik eredménytípus előfordult, a májusi egerszegi 0–0 után ebben a bajnokságban rendre az aktuális vendégcsapat győzött, legutóbb Újpesten 2–0-ra a ZTE. A második gólt akkor Krajcsovics Ábel lőtte, aki azóta már a lila-fehéreket erősíti, új együttesében azonban még nem tudott eredményes lenni, mert tavasszal három találatát is érvénytelenítette a videóbíró.

♦ Zalában kiegyenlített a párharcuk: mindkét együttes 15-ször győzött, 16-szor pedig ikszeltek. A gólok számát tekintve a fővárosiak állnak jobban (64–70). 2019-es feljutásuk után sorozatban 4-szer a házigazda kék-fehérek diadalmaskodtak, az előző 4 meccsükön viszont felváltva jöttek a döntetlenek és az újpesti sikerek. Augusztusban 4–1-re nyertek a fővárosiak, akiknek ez a legnagyobb különbségű győzelmük, míg a zalaiaknak a legsúlyosabb vereségük a most zajló bajnokságban.

♦ A ZTE legutóbb úgy harcolt ki 1–1-et Pakson, hogy Várkonyi Bence kiállítása miatt szinte az egész második játékrészben emberhátrányban volt. Nuno Campos együttese így már 6 bajnoki mérkőzés óta veretlen (3 győzelem, 3 iksz), és az övé a leghosszabb ilyen sorozat most az NB I-ben.

♦ A lila-fehérek az előző 5 bajnokijukból 3-at megnyertek – valamennyit otthon – és csak egyet veszítettek el. Ezzel a teljesítménnyel a mezőnyben a legkevesebb gólt kapva (5) a 3. helyet foglalják el a formatabellán.

♦ A Zalaegerszeg 5–4–4-es mérlegével ott van a középmezőny elején a hazai táblázaton, ráadásul otthon a második legkevesebb gólt kapta (16).

♦ Az Újpest 4–3–5-ös mutatójával úgy 8. a vendégtabellán, hogy a 2026-ban lejátszott 3 házon kívüli meccséből csak a nyíregyházin tudott pontot szerezni (1–1), akkor is az 52. perctől emberelőnyben.

♦ Múlt heti piros lapja miatt a védő Várkonyi Bence nem játszhat a zalaiaknál.

VASÁRNAP

PUSKÁS AKADÉMIA FC–DEBRECENI VSC

♦ Eddig kereken 30-szor mérkőztek meg az élvonalban, és a debreceniek minimális különbséggel állnak jobban, az örökmérleg ugyanis 10 Puskás Akadémia-siker, 11 DVSC-győzelem és 9 döntetlen. Bár csak kétszer végeztek 0–0-ra, a párharcnak mindössze 2.4 a meccsenkénti gólátlaga.

♦ A Loki az első 12 összecsapásukon veretlen maradt a felcsútiakkal szemben (8 győzelem, 4 döntetlen), akik 2019 tavaszán törték meg a rossz sorozatot (2–0). Az előző 2 évben azonban a Puskás Akadémia az eredményesebb a párharcban, hiszen a legutóbbi 10 meccsükből 7-et nyertek meg a felcsútiak és csak 2-t a debreceniek. Ebben a bajnokságban mindkétszer az éppen aktuális vendégegyüttes diadalmaskodott, legutóbb a Nagyerdei Stadionban Nagy Zsolt góljával 1–0-ra a PAFC.

♦ A Puskás Akadémia pályaválasztása mellett 14-szer találkoztak, és a mérleg kiegyenlített: mindkét gárda 5-ször győzött, 4-szer pedig ikszeltek. A gólkülönbség 16–12 a felcsútiaknak. Tavaly augusztusban úgy nyertek 3–1-re debreceniek, hogy a 85. percben még döntetlen volt az állás. Ezzel a piros-fehérek ötmeccses felcsúti nyeretlenségüknek vetettek véget (1 iksz, 4 vereség).

♦ Közös a két együttesben, hogy az előző 5 bajnokijukból csupán egyet tudtak megnyerni, mégpedig az utolsó helyen álló Kazincbarcika ellenit: a PAFC 2–0-ra, a DVSC 3–0-ra győzött Miskolcon.

♦ A múlt héten pihenő felcsúti csapat az egyetlen a mezőnyben, amely a legutóbbi 2 NB I-es mérkőzésén egyetlen pontot sem tudott gyűjteni.

♦ A DVSC-nek van most a második leghosszabb veretlenségi sorozata az NB I-ben, amely 4 forduló óta tart (1 győzelem, 3 döntetlen).

♦ Az előző 3 otthoni találkozóját egyaránt egy góllal elbukta a Puskás Akadémia, amely 4–2–6-os mérlegével és a második legkevesebb góljával (14) csak 10. a hazai táblázaton.

♦ A Loki idegenben 2 ponttal többet gyűjtött, mint otthon (23, illetve 21), 6–5–2-es mérlegével úgy 3. a vendégtabellán, hogy csak az egy bajnokiját elhalasztó FTC kapott kevesebb gólt nála.

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–ETO FC

♦ Mindössze a tavaly decemberben öt nap alatt lejátszott 2 találkozójuk van az élvonalban: előbb Mezőkövesden, majd Győrben is 3–1-re bizonyult jobbnak az ETO, amelyből Zseljko Gavrics mindkét összecsapáson betalált. Ezúttal egy harmadik helyszínen, Diósgyőrben mérik össze erejüket.

♦ 2017 és 2024 között 12 összecsapásuk volt az NB II-ben, és ezek közül a barcikaiak egyet sem tudtak megnyerni. A mérleg 7 ETO-győzelem és 5 döntetlen, 28–12-es gólkülönbség.

♦ A Kazincbarcika pályaválasztása mellett az NB II-ben 2-szer ikszeltek, 4-szer a vendég zöld-fehérek diadalmaskodtak. Legutóbb, 2024 májusában a Kolorcity Arénában a 16. percben már 2–0-ra vezettek a borsodiak, a már akkor Borbély Balázs vezetőedző által irányított győriek azonban Claudiu Bumba duplájával, valamint Szépe János góljával 3–2-re fordítottak. 2020 szeptemberében az ETO 5–0-ra tudott győzni Barcikán – ez a bajnoki párharc legfölényesebb diadala.

♦ Ötös vereségszériája tört meg a Kazincbarcikának múlt pénteken a DVTK ellen Miskolcon 4–0-ra megnyert borsodi rangadón, amelyen Kuttor Attila együttese a klub élvonalbeli történetében először jutott 4 gólig. A kék-sárgák legutóbb 2024 szeptemberében, még az NB II-ben, Tatabányán tudtak legalább ekkora különbséggel győzni (7–0).

♦ A tabella élén álló ETO legutóbb nem bírt otthon az MTK-val (0–0), és mivel előtti a ZTE otthonában kikapott (1–2), már 2 forduló óta nyeretlen, illetve a bajnokság során már negyedszer volt gólképtelen.

♦ A Barcika 2–1–10-es mérlegével pályaválasztóként a legrosszabb teljesítményt nyújtotta a mezőnyben, ráadásul a legutóbbi 6 otthoni találkozóját kivétel nélkül elvesztette. Amióta Diósgyőrben rendezi a hazai meccseit, még sem gólt, sem pontot nem szerzett, vendégként viszont 6-szor betalált a DVTK kapujába.

♦ A győri csapat 7–4–2-es mutatójával ott van a dobogón a vendégtabellán, és idegenben kimagaslóan a legtöbb gólt érte el a bajnokságban (32). A látogatóként kapott 18 góljából 5-öt az előző 2 fellépésén szedett be.

KISVÁRDA MASTER GOOD–FERENCVÁROSI TC

♦ A várdaiak 2018-as feljutása óta kereken 20 meccsük volt az élvonalban, és a ferencvárosiak fölénye hatalmas: a párharc örökmérlege ugyanis 1 kisvárdai győzelem, 4 döntetlen és 15 FTC-siker, 6–33-as gólkülönbség. Mivel a szabolcsiak a mérkőzéseik háromnegyedén, 15-ön be sem tudtak találni a zöld-fehérek kapujába, nem meglepő, hogy a párosítás gólátlaga mindössze 1.95.

♦ A rétközi piros-fehérek csak egyszer, 2021 júliusában tudták megverni az FTC-t, akkor a bajnokság nyitó fordulójában a portugál Joao Janeiro irányításával 2–1-re diadalmaskodtak a Groupama Arénában. Azóta 2 döntetlen mellett 8-szor győztek a fővárosiak, legutóbb decemberben 3–0-ra. Ebben a bajnokságban a ferencvárosi Ötvös Bence mindkétszer értékesített egy tizenegyest korábbi csapata ellen, most azonban térdsérülése miatt nem játszhat.

♦ A Kisvárda 2017 októberében még másodosztályú csapatként a Magyar Kupában odahaza 1–0-ra legyőzte és kiejtette az FTC-t, az új Várkerti Stadionban azonban még nyeretlen a zöld-fehérekkel szemben: a mérleg 7 Ferencváros-siker és két 0–0-s döntetlen, 2–15-ös gólkülönbség. Az élvonal jelenlegi 12 helyszíne közül Kisvárda az egyetlen, ahol még sosem vesztett bajnokit a Ferencváros!

♦ A rétköziektől hazai pályán csak 2020 februárjában Nemanja Obradovics, majd 2024 februárjában a jelenleg sérült korábbi csapatkapitány, Jasmin Mesanovic talált be az FTC kapujába (1–3). A decemberre halasztott várdai találkozójuk 1–0-s vendégsikerrel zárult.

♦ Háromfordulós veretlensége (2 győzelem, 1 döntetlen) szakadt meg legutóbb a Kisvárdának Újpesten (1–2), még sincs okuk panaszra a szabolcsiaknak, hiszen újonc létükre így is a tabella első felében, az 5. helyen kezdik meg a fordulót.

♦ Valamennyi tétmérkőzést beszámítva 6-os győzelmi sorozata tört meg szerdán a Ferencvárosnak szerdán Bragában (0–4). Ezzel elbúcsúzott az Európa-ligától és most már az NB I-re koncentrálhat, amelyben a legutóbbi 3 bajnokiját megnyerte és egy meccsel kevesebbet játszva úgy második a tabellán, hogy kevesebb pontot vesztett, mint az előtte álló ETO.

♦ A Várda 7–2–4-es mérleggel dobogós pozícióban van a hazai táblázaton, 7 győzelme az ETO-val egálban a legtöbb a mezőnyben. Az előző 3 otthoni bajnokiját egy-egy góllal nyerte meg.

♦ Az FTC 10–2–1-es mérlegével, a legtöbb szerzett (26) és a legkevesebb kapott (10) góllal magasan vezeti a vendégtabellát. Egyedül a tavasszal remeklő Zalaegerszeg otthonában kapott ki (1–3), ahol Ibrahim Cissé kiállítása miatt a 28. perctől emberhátrányban futballozott.

A 27. FORDULÓ PROGRAMJA

Március 20., péntek

20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió). Vezeti: Berke Balázs

Március 21., szombat

14.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+, rádió: Nemzeti Sportrádió)

16.30: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió)

Március 22., vasárnap

14.30: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió)

16.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió)

19.15: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió)