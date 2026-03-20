Megvan, mikor játszik az FTC az ETO és a Puskás Akadémia ellen a labdarúgó NB I-ben
26. FORDULÓ
Április 14., kedd
18.45: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC (M4 Sport)
28. FORDULÓ
Április 4., szombat
14.30: ZTE FC–Kisvárda Master Good (M4 Sport)
17.00: Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (M4 Sport)
19.30: Újpest FC–MTK Budapest (M4 Sport)
Április 5., vasárnap
14.30: DVTK–Puskás Akadémia FC (M4 Sport)
17.00: DVSC–Ferencvárosi TC (M4 Sport)
19.30: ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC (M4 Sport)
29. FORDULÓ
Április 10., péntek
17.45: Puskás Akadémia FC–ETO FC (M4 Sport)
20.00: Ferencvárosi TC–DVTK (M4 Sport)
Április 11., szombat
15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (M4 Sport)
17.45: MTK Budapest–ZTE FC (M4 Sport+)
20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC, (M4 Sport)
Április 13., hétfő
20.00: Kisvárda Master Good–DVSC (M4 Sport)
30. FORDULÓ
Április 17., péntek
20.00: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC (M4 Sport)
Április 18., szombat
14.15: ZTE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (M4 Sport+)
17.00: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (M4 Sport)
19.30: DVTK–DVSC (M4 Sport)
Április 19., vasárnap
14.15: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (M4 Sport)
19.30: ETO FC–Ferencvárosi TC (M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC Győr
|26
|14
|8
|4
|50–27
|+23
|50
|2. Ferencvárosi TC
|25
|15
|4
|6
|49–27
|+22
|49
|3. Debreceni VSC
|26
|12
|8
|6
|40–31
|+9
|44
|4. Zalaegerszegi TE
|26
|10
|9
|7
|39–32
|+7
|39
|5. Kisvárda
|26
|11
|5
|10
|32–39
|–7
|38
|6. Paksi FC
|26
|10
|8
|8
|47–38
|+9
|38
|7. Puskás Akadémia
|25
|10
|5
|10
|31–31
|0
|35
|8. Újpest FC
|26
|9
|6
|11
|35–42
|–7
|33
|9. Nyíregyháza Spartacus
|26
|7
|8
|11
|35–44
|–9
|29
|10. MTK Budapest
|26
|7
|7
|12
|45–54
|–9
|28
|11. Diósgyőri VTK
|26
|5
|10
|11
|33–44
|–11
|25
|12. Kazincbarcika
|26
|5
|2
|19
|25–52
|–27
|17