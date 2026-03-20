Nemzeti Sportrádió

A favoritok még versenyben vannak az érmekért az asztalitenisz ob-n

SZ. M.SZ. M.
2026.03.20. 21:02
null
Ecseki Nándor és Szudi Ádám (Fotó: Kovács Péter)
Címkék
Szudi Ádám asztalitenisz asztalitenisz ob Ecseki Nándor
Pénteken megkezdődött Mosonmagyaróváron az asztaliteniszezők 109. egyéni országos bajnoksága, az első napon a vegyes párosoknál már kialakult az elődöntő mezőnye, a többi számban viszont még lehet pályázni a dobogós helyekre.

A nyitónapon a legtovább a vegyes párosok jutottak, itt már kialakult az elődöntő párosítása. A Szántosi Dávid, Dari Helga kettős kiesése némi meglepetés, a Katona Gergely, Volentics Anna duó a nyolcaddöntőben öt játszmában győzte le az első helyen kiemelt párost, majd azzal a lendülettel meg sem állt a legjobb négyig. A címvédő Szudi Ádám, Pergel Szandra kooperáció egy nehezebben megnyert meccset követően magabiztos játékkal jutott el az elődöntőig, rajta kívül még a Varga Botond, Barcsai Sophie és a Gergely Márk, Nagy Judit duónak is van esélye a bajnoki cím megszerzésére.

A férfi párosoknál az országos bajnokság első napján a nyolcaddöntő mezőnye alakult ki, s igazán nagy szenzáció nem született, az esélyesek hozták a kötelezőt. A tavalyi győztes Ecseki Nándor, Szudi Ádám kettős természetesen versenyben van még, miként a dobogós helyekre pályázók közül az András Csaba, Majoros Gergely, a Molnár Dávid, Szántosi Dávid és a Huzsvár Erik, Juhász Patrik kettős is.

A nőknél az indulást 50 évesen vállaló Fazekas Mária Pergel Szandra oldalán sikerrel vette az első akadályt, ezzel ott van a legjobb nyolc között, a rutinos párosnak a folytatásban a fiatal generáció ígéreteivel, Barcsai Sophie-val és Dohóczki Nórával kell megküzdenie. A címvédőnek itt sem okozott gondot a negyeddöntőbe jutás, a Bálint Bernadett, Nagyváradi Mercédesz duó mellett a legjobbak közül az Imre Leila, Madarász Dóra páros, valamint a Nagy testvérek, Judit és Rebeka kettőse is versenyben van az érmes helyekért.

 

