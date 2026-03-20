Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: MTK Budapest–Paksi FC 0–1

„A birkózás komoly alapot ad mindenhez” – Lőrincz Tamás a Fotelninjában

R. D. P.R. D. P.
2026.03.20. 18:10
null
Lőrincz Tamás (jobbra) a Fotelninja egyik házigazdájával, Borsi Gergellyel
Címkék
sportoló nemzet program Fotelninja Lőrincz Tamás birkózás
Ezen a héten elindult a Fotelninja című videós sorozat, amelynek célja az élsportolói életmódba, a különböző sportágak technikai részleteibe történő betekintés, az adott sportágak megismerése és népszerűsítése.

A Fotelninja megmutatja, mi a különbség egy átlagember és egy élsportoló között, azaz mi történik akkor, ha egy, a televízió mögött magabiztos nézővel szembejön a profizmus.

A Sportoló Nemzet Programot is népszerűsítő videós sorozat első részében a birkózásé volt a főszerep. A felvételen bemutatott edzést az olimpiai bajnok Lőrincz Tamás tartotta a Kozma István Magyar Birkózó Akadémiánál.

„Elsősorban azért dolgozunk, hogy olyan fiatalokat adjunk át a felnőttválogatottnak, akik teljes mértékben felkészültek a legnagyobb terhelésre is. A birkózás elkezdése nem függ a testtömegtől. Legyen szó erős csontozatú, vékony, alacsony vagy magas gyerekről, a birkózás mindenkinek komoly alapot ad mindenhez. Nem lesz mindenkiből nagy birkózó, de a sportág határozottságot és magabiztosságot ad a gyerekeknek, akiknek manapság nagyon beszűkült a mozgásterük” – fogalmazott Lőrincz Tamás.

 

sportoló nemzet program Fotelninja Lőrincz Tamás birkózás
