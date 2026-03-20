Neves előadókkal sportkonferenciát tartanak kedden az MCC-ben

2026.03.20. 18:01
konferencia MCC sportkonferencia
A Mathias Corvinus Collegiumban (MCC) kedden Sports for All – All for Sports néven sportkonferenciát tartanak, melynek célja, hogy bemutassa a sport és a sportdiplomácia szerepét a 21. században, valamint teret adjon a párbeszédnek a sport jövőjéről és társadalmi hatásairól.

Az MCC különleges eseménye a sport közösségformáló erejére irányítja a figyelmet. A rendezvény célja, hogy átfogó képet adjon a kortárs sport társadalmi, kulturális és stratégiai jelentőségéről, különös tekintettel Magyarország nemzetközi szerepére.

Az eseményen többek között olyan hazai és nemzetközi előadók vesznek részt, mint Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke; Marius Vízer, a Nemzetközi Cselgáncsszövetség elnöke; Caroline Savage, az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője; Szunil Szabharval, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke; Schmitt Pál, a Nemzet Sportolója, volt NOB-alelnök, Magyarország volt köztársasági elnöke; Gór-Nagy Miklós világbajnok vízilabdázó, az MCC Nevelés és Közösségfejlesztés igazgatója; Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja; Madaras Norbert, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke; Sterbenz Tamás, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektora; Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, sportdiplomata, Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár és beszédet mond lapunk munkatársa, Csisztu Zsuzsa, a Magyar Sportújságírók Szövetségének alelnöke is.

A sport világában meghatározó szerepet betöltő előadók tapasztalataikon keresztül osztják meg gondolataikat arról, miként járulhat hozzá a sport az egyének fejlődéséhez, a közösségek erősítéséhez és a nemzetek közötti együttműködéshez.

Az eseményt március 24-én, kedden 14 órától rendezik meg az MCC Tas vezér utcai épületében – a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. További információk az MCC weboldalán.

 

