Kata Mihály: Sikerélmény kell válogatott szünet előtt

Fontos lépést tehet a bennmaradás felé az MTK Budapest: a kék-fehérek jelenleg három ponttal előzik meg a már kieső, tizenegyedik helyen álló Diósgyőri VTK-t, így ha pénteken legyőzik a Paksot hazai pályán, akár hat ponttal is elléphetnek.

„A kezünkben a sorsunk, élnünk kell ezzel a lehetőséggel – mondta lapunknak Kata Mihály, az MTK Budapest 23 éves középpályása, akinek a neve mellett már 128 NB I-es mérkőzés áll. – A Paks kezd magára találni, az utóbbi két bajnokin már szerzett egy-egy pontot, a sérülésből szépen lassan felépültek a kulcsembereik, kezdenek magukra találni. Nekünk nem ezzel kell foglalkoznunk, hanem magunkkal, és azzal, hogy nagyon fontos a győzelem megszerzése. Régen nem győztünk, még januárban Kisvárdán három kettőre, azóta négyszer ikszeltünk és három kikaptunk a bajnokságban – nem kérdés, sikerélménnyel akarunk a válogatott szünetre vonulni, nagy önbizalmat adhatna a folytatásra. Biztosan nem lesz egyszerű feladatunk, hiszen nálunk nincs Bognár István, támadónk sérült, de szerencsére Varju Benedek és Jakub Plsek már velünk edzett a héten, így nagyobb a szakmai stáb mozgástere. Mi is látjuk a tabellát, tudjuk, hogy adott esetben nagyot ugorhatnánk előre a forduló után, hiszen a két közvetlen riválisunk, a Nyíregyháza és a Diósgyőr egymás ellen játszik. Biztos vagyok benne, ha legyőzzük a Paksot, végre elindulunk felfelé a tabellán!”

NS-tipp: Saliga Norbert Az utóbbi öt fordulóban mindössze két együttes nyeretlen az NB I-ben, az MTK és a Paks. A fővárosiaknak az idényben a védekezéssel gyűlt meg a gondjuk, míg a Tolna vármegyei együttes az elmúlt hetekben a támadóharmadban szenved látványosan – érzésem szerint ezek a tulajdonságok kioltják egymást péntek este, 1–1-re végeznek a csapatok, az ezért járó egy pont pedig igazán egyik csapatnak sem lesz nagy segítség a folytatásban.

Az ötszörös válogatott Kata Mihály legutóbb nem kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól, így nem léphet pályára a március 28-i, Szlovénia és 31-i, Görögország elleni hazai felkészülési mérkőzésekre. Az MTK csapatkapitánya legutóbb napra pontosan egy éve, a 2025. március 20-i, Törökország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen (1–3) kapott lehetőséget a nemzeti csapatban.

„Motivál, hogy visszaverekedjem magam a válogatott keretbe, de tisztában vagyok azzal is, hogy ez csak akkor jöhet szóba, ha a csapat és én is kiemelkedően szerepel – ez, sajnos, az utóbbi időben nem valósult meg. Azon vagyok, hogy fejlődjek és jól futballozzak, ezért meg is teszek mindent. Ha ennek a pályán is lesz eredménye, akkor lehet arról beszélni, hogy újra ott szeretnék lenni Telkiben, addig erről irreális beszélni…”

NB I

27. FORDULÓ

20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/mtk-budapest/) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!