Kata Mihály: Sikerélmény kell válogatott szünet előtt
Fontos lépést tehet a bennmaradás felé az MTK Budapest: a kék-fehérek jelenleg három ponttal előzik meg a már kieső, tizenegyedik helyen álló Diósgyőri VTK-t, így ha pénteken legyőzik a Paksot hazai pályán, akár hat ponttal is elléphetnek.
„A kezünkben a sorsunk, élnünk kell ezzel a lehetőséggel – mondta lapunknak Kata Mihály, az MTK Budapest 23 éves középpályása, akinek a neve mellett már 128 NB I-es mérkőzés áll. – A Paks kezd magára találni, az utóbbi két bajnokin már szerzett egy-egy pontot, a sérülésből szépen lassan felépültek a kulcsembereik, kezdenek magukra találni. Nekünk nem ezzel kell foglalkoznunk, hanem magunkkal, és azzal, hogy nagyon fontos a győzelem megszerzése. Régen nem győztünk, még januárban Kisvárdán három kettőre, azóta négyszer ikszeltünk és három kikaptunk a bajnokságban – nem kérdés, sikerélménnyel akarunk a válogatott szünetre vonulni, nagy önbizalmat adhatna a folytatásra. Biztosan nem lesz egyszerű feladatunk, hiszen nálunk nincs Bognár István, támadónk sérült, de szerencsére Varju Benedek és Jakub Plsek már velünk edzett a héten, így nagyobb a szakmai stáb mozgástere. Mi is látjuk a tabellát, tudjuk, hogy adott esetben nagyot ugorhatnánk előre a forduló után, hiszen a két közvetlen riválisunk, a Nyíregyháza és a Diósgyőr egymás ellen játszik. Biztos vagyok benne, ha legyőzzük a Paksot, végre elindulunk felfelé a tabellán!”
|NS-tipp: Saliga Norbert
|Az utóbbi öt fordulóban mindössze két együttes nyeretlen az NB I-ben, az MTK és a Paks. A fővárosiaknak az idényben a védekezéssel gyűlt meg a gondjuk, míg a Tolna vármegyei együttes az elmúlt hetekben a támadóharmadban szenved látványosan – érzésem szerint ezek a tulajdonságok kioltják egymást péntek este, 1–1-re végeznek a csapatok, az ezért járó egy pont pedig igazán egyik csapatnak sem lesz nagy segítség a folytatásban.
Az ötszörös válogatott Kata Mihály legutóbb nem kapott meghívót Marco Rossi szövetségi kapitánytól, így nem léphet pályára a március 28-i, Szlovénia és 31-i, Görögország elleni hazai felkészülési mérkőzésekre. Az MTK csapatkapitánya legutóbb napra pontosan egy éve, a 2025. március 20-i, Törökország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen (1–3) kapott lehetőséget a nemzeti csapatban.
„Motivál, hogy visszaverekedjem magam a válogatott keretbe, de tisztában vagyok azzal is, hogy ez csak akkor jöhet szóba, ha a csapat és én is kiemelkedően szerepel – ez, sajnos, az utóbbi időben nem valósult meg. Azon vagyok, hogy fejlődjek és jól futballozzak, ezért meg is teszek mindent. Ha ennek a pályán is lesz eredménye, akkor lehet arról beszélni, hogy újra ott szeretnék lenni Telkiben, addig erről irreális beszélni…”
NB I
27. FORDULÓ
20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/mtk-budapest/) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC Győr
|26
|14
|8
|4
|50–27
|+23
|50
|2. Ferencvárosi TC
|25
|15
|4
|6
|49–27
|+22
|49
|3. Debreceni VSC
|26
|12
|8
|6
|40–31
|+9
|44
|4. Zalaegerszegi TE
|26
|10
|9
|7
|39–32
|+7
|39
|5. Kisvárda
|26
|11
|5
|10
|32–39
|–7
|38
|6. Paksi FC
|26
|10
|8
|8
|47–38
|+9
|38
|7. Puskás Akadémia
|25
|10
|5
|10
|31–31
|0
|35
|8. Újpest FC
|26
|9
|6
|11
|35–42
|–7
|33
|9. Nyíregyháza Spartacus
|26
|7
|8
|11
|35–44
|–9
|29
|10. MTK Budapest
|26
|7
|7
|12
|45–54
|–9
|28
|11. Diósgyőri VTK
|26
|5
|10
|11
|33–44
|–11
|25
|12. Kazincbarcika
|26
|5
|2
|19
|25–52
|–27
|17