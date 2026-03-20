Tátrai Dávid: Ha kitart a formánk, megszorongathatjuk a Fradit

Meggyőző teljesítménnyel 14–8-ra győzött szerdán a férfi vízilabda Eurokupa negyeddöntőjének első mérkőzésén a BVSC-Manna ABC a nagyváradi CSM Oradea ellen a Laky uszodában, és igen közel került ahhoz, hogy 2002 után ismét a legjobb négy közé jusson a második számú kupasorozatban. Ugyan az első negyedben még kiélezett volt a küzdelem, a vendégek két góllal is vezettek, Lazar Dobozanov kapus Tátrai Dávid és Mészáros Mátyás ötméteresét is kivédte, utána viszont lassan elfogyott a rivális, Varga Dániel csapata egymás után lőtte a gólokat, összességében nem volt kérdés, melyik együttes volt jobb ezen a mérkőzésen.

„Extra teljesítmény nélkül manapság már egyik csapat ellen sem lehet hat gól különbséggel nyerni a vízilabdában – fogalmazott lapunknak Tátrai Dávid. – Kiemelendő, hogy az első negyedben mutatott döcögés után hamar sikerült fordítanunk. Ebben a szakaszban az ellenfél kapusa jobban védett, utána viszont rendre megtaláltuk a rést a védelmükön. Külön öröm, hogy a többségünk betalált, sokan lőttük a gólokat, igazi csapatként játszottunk. Remekül védekeztünk a folytatásban, Gyapi (Gyapjas Viktor kapus – a szerk.) kiválóan védett, alig kaptunk gólt, ez volt a kulcs. Soha rosszabb mérkőzést!”

Attól viszont képletesen szólva óva intett a Vasutas válogatott játékosa, hogy a hat gól előny tudatában ő és a csapata elbízza magát a visszavágóra, amelyet március 28-án rendeznek meg Nagyváradon. „Előfordult már néhány éve az Eurokupában, hogy hazai pályán sok góllal nyertünk, majd idegenben talán könnyelműek voltunk, és simán kikaptunk – idővel a csapat nagyja kicserélődött, de többünkben még így is él ennek a kellemetlen érzése. Biztos vagyok benne, hogy a visszavágón is száz százalékot nyújtunk, Nagyváradon, hazai medencében a rivális is erősebb lesz, de az tény, hogy ezzel az előnnyel magabiztosan ugorhatunk majd a vízbe.”

A visszavágó előtt azonban még vár egy fontos meccs a zuglóiakra. Szombaton este 20 órától szintén a Laky uszodában fogadja az ob I felsőházában 37 ponttal harmadik BVSC a 45 ponttal hibátlan listavezető címvédőt, az FTC-Telekomot. „Egyfelől úgy vagyunk vele, ha a Komjádi-kupában sikerült győznünk, a bajnokságban is sikerülhet. Másfelől viszont a Ferencváros a bajnokságban évek óta veretlen. Az biztos, hogy nincs veszítenivalónk, ha a formánk kitart szombaton is, akkor megszorongathatjuk a Fradit” – zárta gondolatait Tátrai Dávid.