Szabó Laura is távozik a Zwickau női kézilabdacsapatától

Győri Barbara és Pénzes Laura után a csapatkapitány Szabó Laura is távozik nyáron a német BSV Sachsen Zwickau női kézilabdacsapatától.
A klub honlapja szerint a 33-szoros válogatott beálló – aki korábban az Érdet és az MTK-t is erősítette – nemcsak Zwickaut, hanem Németországot is elhagyja.
Szabó 2023 nyarán érkezett jelenlegi klubjához, amelynél azóta támadásban és védekezésben is kulcsember. A mostani idényben 16 bajnokin 66 gólt lőtt, ezzel a házi góllövőlista harmadik helyén áll.
A közelmúltban jelentették be, hogy a kapus Győri Barbara az SU Neckarsulmhoz, az irányítóként és átlövőként is bevethető Pénzes Laura pedig a Füchse Berlinhez igazol idén nyáron.
A Zwickau jelenleg utolsó helyen áll az élvonal tabelláján.
Legfrissebb hírek
Kézilabda
2026.03.16. 18:15
