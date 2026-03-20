Szabó Laura is távozik a Zwickau női kézilabdacsapatától

A klub honlapja szerint a 33-szoros válogatott beálló – aki korábban az Érdet és az MTK-t is erősítette – nemcsak Zwickaut, hanem Németországot is elhagyja.

Szabó 2023 nyarán érkezett jelenlegi klubjához, amelynél azóta támadásban és védekezésben is kulcsember. A mostani idényben 16 bajnokin 66 gólt lőtt, ezzel a házi góllövőlista harmadik helyén áll.



A közelmúltban jelentették be, hogy a kapus Győri Barbara az SU Neckarsulmhoz, az irányítóként és átlövőként is bevethető Pénzes Laura pedig a Füchse Berlinhez igazol idén nyáron.

A Zwickau jelenleg utolsó helyen áll az élvonal tabelláján.