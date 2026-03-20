Szabó Laura is távozik a Zwickau női kézilabdacsapatától

2026.03.20. 19:25
Szabó Laura csapatkapitányként vált klubot (Fotó: BSV Sachsen Zwickau)
távozás női kézilabda Szabó Laura Zwickau
Győri Barbara és Pénzes Laura után a csapatkapitány Szabó Laura is távozik nyáron a német BSV Sachsen Zwickau női kézilabdacsapatától.

A klub honlapja szerint a 33-szoros válogatott beálló – aki korábban az Érdet és az MTK-t is erősítette – nemcsak Zwickaut, hanem Németországot is elhagyja.

Szabó 2023 nyarán érkezett jelenlegi klubjához, amelynél azóta támadásban és védekezésben is kulcsember. A mostani idényben 16 bajnokin 66 gólt lőtt, ezzel a házi góllövőlista harmadik helyén áll.


A közelmúltban jelentették be, hogy a kapus Győri Barbara az SU Neckarsulmhoz, az irányítóként és átlövőként is bevethető Pénzes Laura pedig a Füchse Berlinhez igazol idén nyáron.

A Zwickau jelenleg utolsó helyen áll az élvonal tabelláján.

 

Legfrissebb hírek

„Győzelemmel ér fel ez a döntetlen” – Per Johansson az FTC ellen rangadó után

Kézilabda
9 órája

Európába költözik a Győr és a Szeged részvételével zajló amerikai torna

Kézilabda
10 órája

Simon Petra: Kellett fél év, mire megtaláltuk a járható utat

Kézilabda
2026.03.18. 11:14

A Debrecen hozta a kötelezőt a Budaörs ellen a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.03.17. 19:32

Női kézi: Fazekas Virág pillanatok alatt megszerette a dán mentalitást

Kézilabda
2026.03.17. 10:15

Kézilabda: Pénzes Laura is távozik a Zwickautól

Kézilabda
2026.03.16. 18:15

Az ETO és a DVSC simán, a Mosonmagyaróvár nehezebben jutott be a négy közé a női kézi MK-ban

Kézilabda
2026.03.11. 19:51

Golovin Vlagyimir: Megkérdeztem Klujbert, mi nem mehet így tovább

Kézilabda
2026.03.11. 13:42
Ezek is érdekelhetik