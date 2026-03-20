A BJA negyedszer is legyőzte az Újpestet, elődöntős az Erste Ligában

Káposztásmegyeren a vendégek szereztek vezetést, de a 10. percben már a BJA-nál volt az előny, ráadásul Schlekmann Márk dupla emberelőnyben is betalált az Újpest ellen, így a nyitó harmadban már három pontnál járt (2 gól, 1 assziszt). A mesterhármasig sem kellett sokat várni, majd a meccs felénél már fél tucat gólnál járt a házigazda. A folytatásban még Szalma Zsolt szépített, így lett 6–2 a vége.

A továbbjutásért játszó miskolciak az 5. percben előnybe kerültek, majd a meccs derekán jött DEAC egyenlítése. A záró harmad elején Kirill Krutov duplázott – végül négy pontig jutott –, és innen már nem volt esélyük a Jegesmedvéknek, 5–1-re kaptak ki. A hetedik, mindent eldöntő összecsapást vasárnap rendezik Debrecenben, az ob I ezüstérmesénél. A továbbjutó majd a címvédő Gyergyói HK-val elődöntőzik szerdától.

A GYHK és az alapszakaszgyőztes Brassó 4–0-s összesítéssel már hétfőn elődöntőbe jutott. Az állva maradt csapatok közül a BJA-nak van a legrosszabb kiemelése – hatodik – az alapszakasz alapján, míg a Corona Brasovnak a legjobb (1.), így ez a két gárda csap össze az egyik elődöntőben. A párharc szerdán kezdődik Brassóban.

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, NEGYEDDÖNTŐ, 6. MÉRKŐZÉS

DVTK Jegesmedvék–DEAC 1–5 (1–0, 0–1, 0–4)

Miskolc, 1205 néző. V: Korbuly, Máhr-Stumpf, Kövesi, Varjú.

DVTK: Praták – Csollák (1), Kärmeniemi / Szirányi, Szathmáry / Vokla, Szalay / Orosz D. – Tóth Gergő, Zohovs, Pineo / Marklund, Stuart, Djumics / Rétfalvi, Lövei (1), FARKAS M. 1 / Miskolczi, Kinloch-Varga, Csiki. Edző: Láda Balázs

DEAC: Hetényi – USZTYINYENKO, Dobmayer / Jeliszejev (1), BUKOR (1) / Haranghy (1), Mártonffy – Mozer, Galoha 1 (1), Mihalik G. / Aszkarov, SENFELD (2), KRUTOV 2 (1) / VARTTINEN 2, Kreisz, Kulesov / Molnár Z., Simics. Edző: Vaszjunyin Artyom

Kapura lövések: 25–28. Emberelőny-kihasználás: 2/0, ill. 3/1

MESTERMÉRLEG

Láda Balázs: – Nem azon a szinten játszottunk, amelyen kellett volna, a helyzetek kihasználásával sem álltunk jól. Gyorsan el kell felejtenünk ezt a meccset, mert jön a párharc utolsó felvonása.

Vaszjunyin Artyom: – Elkövettünk egy hibát, ebből gólt kaptunk, vagyis rosszul indult nekünk a mérkőzés. Élvezetes játékot láthattunk, jól játszottunk, így elégedett vagyok annak ellenére, hogy sok helyzetet kihagytunk. Ez a látványos párharc kitűnő reklámja az Erste Ligának.

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc állása: 3–3



Budapest Jégkorong Akadémia HC–Újpesti TE 6–2 (3–1, 3–1, 0–0)

Vasas Jégcentrum, 713 néző. V: Németh M., Tóth R., Dömötör, Sábián.

BJA HC: Farkas R. – SZABÓ B. (3), POZSGAI / Riha, Boros / Varga A., Seregély Máté / Banga (1) – Molnár B. (1), Keresztes L. (1), SCHLEKMANN 3 (1) / Nádasy, Novotny, Pilon / Szivák, Weidemann, Zimányi / Honejsek 1 (2), Nagy G. 2 (1), Szabó Dániel (2). Edző: Kangyal Balázs

UTE: Rajna – RONKAINEN, INGMAN / Tornyai, Kiss Dániel / Osztoics, Franyó / Rósa – Kiss P. (1), Thompson, Luciani 1 / Kovács S., Burzan (1), Szalma 1 / Vértes, Páterka, Kovács Alex / Lőczi, Szabó Rácz, Rapos. Edző: Jason Morgan

Kapura lövések: 33–22. Emberelőny-kihasználás: 4/2, ill. 1/1

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–2 a Budapest Jégkorong Akadémia HC javára.